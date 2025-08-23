El triste mensaje de Sonsoles Ónega tras la muerte de Javier Cid: "Hoy me vas a escuchar"

Javier Cid ha fallecido a los 46 años. La encargada de dar esta triste noticia fue Pepa Romero, la sustituta de Sonsoles Ónega en el programa Y ahora Sonsoles. Según los datos que expuso en directo, el cuerpo del fallecido fue hallado en su domicilio de La Latina, un céntrico barrio de Madrid. El mundo de la comunicación se ha vestido de luto después de este terrible suceso y ahora le ha llegado el turno a Ónega, quien coincidía con Javier cuando acudía a colaborar al espacio que presenta en Antena 3.

«Nos quedamos sin la última, mi Javi. No te voy a escribir mejor que Antonio Lucas porque no te conocí desde Pradillo, pero ¡ay!», empieza diciendo la periodista. Como todo el mundo sabe, Javier Cid era licenciado en Historia y estaba ligado a Unidad Editorial, donde se convirtió en jefe de sección del medio Gran Madrid. No obstante, era conocido por defender los derechos del colectivo LGTBI, labor por la que obtuvo el Premio Alan Turing en 2019.

Pepa Romero dando la noticia. (Foto: Antena 3)

Cid era tertuliano de diferentes espacios y llevaba un tiempo acudiendo al plató de Sonsoles Ónega, por eso tenían tan buena relación. La presentadora ha utilizado su cuenta de Instagram, donde acumula 295.000 seguidores, para escribir un mensaje que ha emocionado a gran parte del público.

«Digo AY con la mayúscula del escalofrío que aún no me sacudo. Veloz, como tú, la noticia ha recorrido los teléfonos, que es la manera que tenemos ahora de contarnos las cosas. Las buenas (a veces); las malas, siempre», comenta al respecto. De esta forma, sabemos que Sonsoles se enteró de la triste pérdida a través de las nuevas tecnologías.

El lamento de Sonsoles Ónega

Hay que recordar que Sonsoles Ónega tiene una gran habilidad para escribir, prueba de ello es que su último libro, Los hijos de la criada, se ha convertido en una serie de televisión. Por eso, a nadie le ha extrañado la sensibilidad que ha demostrado en la carta abierta que ha publicado tras la muerte de Javier Cid.

«¡Ay, Javi! Lo que te gustaba la tele… Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató. El primer periodista que me mandó una vela encendida, rendida, ante su texto». Y después añade: «Nos quedamos sin la última, sí. Y ahora que no estás… pido por ti desde la lejanía… Aunque no creyeras en nada, yo sí. Siempre me decías: Antonia, que yo no soy de rezar. Pues hoy me vas a escuchar, reclinada en la primera iglesia que veo abierta».

Publicación de Sonsoles Ónega. (Foto: Instagram)

Para despedirse de su compañero y amigo, Ónega remata diciendo: «Nos quedarán tus escritos impecables. Tus mensajes a cualquier hora. Tu sonrisa (que siempre me pareció un poco triste). Tu mirada (que siempre me pareció de verdad). Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Sólo saber … cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable».

La despedida de Pepa Romero

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, Pepa Romero fue la encargada anunciar la información en Antena 3. «Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena», comentó mirando a cámara.