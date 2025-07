No son muchas las periodistas en España que pueden tener un acceso directo a la Reina Letizia. Entre ellas está Sonsoles Ónega, que mantiene una relación muy estrecha con la esposa del Rey Felipe VI desde que ambas coincidieron en la cadena de televisión CNN+ a finales de los años 90.

Tan especial es su relación que doña Letizia no dudó en mostrarle su apoyo el en 2023 tras confirmarse que la periodista había sido reconocida con el Premio Planeta. Doña Letizia apareció por sorpresa en una firma de libros de Ónega y el finalista, Alfonso Goizueta y esperó 40 minutos de cola hasta para que su amiga le firmara un ejemplar de Las hijas de la criada. Sonsoles se mostró muy emocionada por la visita de doña Letizia y le escribió unas bonitas palabras: «Mi querida Let, ¡la que has liado!». Un mensaje que deja claro el estrecho vínculo que existe entre las dos, que no ha cambiado a lo largo de los años.

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega juntas en una firma de libros. (Foto: Gtres)

Sonsoles Ónega siempre ha sido muy discreta con todo lo que tenga que ver con la Familia Real y son raras las veces que ha hecho declaraciones sobre la Reina y su entorno, a pesar de que tiene información de primera mano. Por eso no es de extrañar que se muestre reticente cuando los reporteros le preguntan si se plantearía entrevistar a doña Letizia.

Sonsoles Ónega en la fiesta de cierre de temporada. (Foto: Gtres)

Ha sido en el cierre de la temporada de su programa donde algunos periodistas le han comentado que Pepa Romero -que la va a sustituir durante sus vacaciones-, ha dicho que le gustaría entrevistar a Rafa Nadal y a la Reina Letizia. «Yo no voy a pedir esa entrevista», ha dicho Sonsoles, que ha recalcado que es algo que nunca se ha planteado, incluso ahora que se ha confirmado que la Casa de S.M. el Rey cuenta con su propio plató de televisión y ha fichado a dos grandes comunicadoras para su equipo: Marta Carazo y Rosa Lerchundi. La periodista ha aprovechado para recalcar que Pepa Romero apunta alto y que es algo muy positivo.

Días de descanso en familia

Tras el cierre de temporada ahora Sonsoles Ónega tiene por delante varias semanas de descanso para poder recargar las pilas de cara al próximo curso. «Tengo ganas de descansar, de tener tiempo y estar con mis niños. Tiempo para leer, escribir y pensar», ha comentado la amiga de la Reina Letizia, después de unos meses de intenso trabajo.

Sonsoles ha confesado que hasta finales de mes va a continuar pendiente de la actualidad y activa, aunque no esté al frente del programa, pero sí que desconectará después para poder estar al 100% en la nueva temporada, que arranca en septiembre. «Las cabezas hay que cuidarlas. A veces hay que ponerlas en modo avión», ha comentado la periodista, que ha recalcado que tiene muchas ganas de estar con su familia y de recuperar todo el tiempo que no puede pasar a su lado debido a la intensa actividad del día a día.