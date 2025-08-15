Sergio Dalma se ha consolidado, con el paso de los años, como uno de los cantantes españoles con mayor proyección internacional. Su voz rota y su estilo único sobre el escenario le han permitido reunir a un gran número de fans alrededor del mundo, convirtiendo cada paso que da dentro de la industria musical en noticia. Más allá de su trayectoria artística, lo cierto es que en alguna que otra ocasión también han despertado interés aspectos de su vida más personal. Sin embargo, en los últimos días, su nombre ha acaparado titulares por un motivo muy distinto: una polémica que ha estallado en torno a uno de los miembros de su equipo de seguridad privada.

Según lo publicado, el pasado mes de marzo, concretamente el día 27, durante un concierto que tuvo lugar en Mendoza, Argentina, dicho trabajador de 52 años (identificado como Ángel García Saavedra) fue acusado de abusar sexualmente a una mujer de 37 años. Todo ocurrió cuando la supuesta víctima se subió al escenario del Arena Maipú con la intención de acercarse a Sergio Dalma durante el show. En ese momento, el agente la interceptó, primero cruzándole supuestamente el brazo por el torso y, posteriormente, tocándole su zona íntima.

Sergio Dalma en un concierto en Tenerife. (Foto: Gtres)

Tras esta escena, la mujer denunció al agente de seguridad y se abrió una investigación por presunto abuso sexual en Argentina, país donde ha tenido que permanecer hasta que se resolviera el caso. Han pasado casi cinco meses desde entonces y ahora, el medio local Diario UNO, ha sacado a la luz que García Saavedra ha llegado a un acuerdo económico con la denunciante y la Fiscalía de Delitos Sexuales. Y es que, según lo publicado, la denunciante ha manifestado que había sufrido «traumas y secuelas por lo ocurrido» y que prefería no revivir la escena en un juicio.

Así, el miembro del equipo de seguridad de Sergio Dalma ha abonado la suma de dinero acordada, lo que le ha permitido poner rumbo a España, su país natal, quedando completamente absuelto. La resolución económica de la situación ha evitado que el caso se prolongue, aunque no han trascendido más detalles sobre el acuerdo alcanzado. Por el momento, ni el intérprete de Bailar Pegados ni el propio agente han realizado declaraciones públicas al respecto, por lo que se desconoce si el cantante decidirá seguir contando con sus servicios en el futuro o si ya habría tomado cartas en el asunto.

Esta absolución ha salido a la luz paralelamente a la nueva etapa que está a punto de comenzar Sergio Dama en su carrera musical. «Estoy preparando lo que va a ser mi próximo trabajo. De momento no os voy a dar pistas, pero sí que os voy a contar que tengo una nueva web, donde podréis estar al tanto de la gira y del nuevo disco. Así que muy atentos», escribía hace tan solo unos días en Instagram.