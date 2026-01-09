La gran preocupación de Kate Middleton en su camino para ser reina

Es uno de los miembros más populares de la familia real y sus índices de aprobación son cada vez más altos. La princesa de Gales se ha convertido en una de las figuras más importantes de la familia real a pesar de que, por ahora, continúa en segunda línea. Algo que le permite, por cierto, encontrar un equilibrio entre la vida familiar y la institucional, porque las presiones y los compromisos tienen un menor peso en el caso del heredero frente a los del monarca y su esposa.

Kate Middleton cumple 44 años en un momento de tranquilidad y estabilidad. Atrás ha dejado el tiempo en el que estuvo volcada en su tratamiento para el cáncer y alejada de las actividades oficiales. Ahora inicia un nuevo año con optimismo, instalada en su nuevo hogar, Forest Lodge, y con el apoyo constante de su familia. Sin embargo, a pesar de que la princesa transmite alegría en cada una de sus apariciones públicas, su día a día no está exento de presiones.

Kate Middleton y la princesa Charlotte juntas. (Foto: Gtres)

La preocupación de Kate Middleton

Según algunas fuentes, a pesar de que Kate Middleton está contenta con su papel y se esfuerza por dar lo mejor de sí misma cada día, hay una cuestión que sí que le genera bastante preocupación. Se trata de la crianza de sus hijos, en especial, la del príncipe Jorge, ya que él está llamado a ser rey llegado el momento.

Tanto para la princesa como para Guillermo, su familia es una de sus prioridades y siempre han intentado que sus hijos tengan una vida lo más normal posible dentro de sus especiales circunstancias. Jorge, Carlota y Luis son niños que crecen en un entorno privilegiado, pero rodeados de cariño y con unos padres que se quieren, algo de lo que no disfrutaron ni Guillermo ni Harry, dadas las complicadas circunstancias del matrimonio de Carlos y Diana.

Kate Middleton y la princesa Charlotte. (Foto: Redes sociales)

Tal como ha explicado la escritora Kate Mansey, especialista en realeza en The Times, a la princesa de Gales le preocupa que Jorge pueda sentirse solo en algún momento y por eso quiere que el príncipe perciba constantemente el apoyo de sus padres y de sus hermanos, quienes no tendrán que soportar el peso de una corona en el futuro.

Por eso intenta compaginar sus apariciones públicas puntuales con una crianza normal. Jorge participa en muchos de los planes privados de sus padres, conversa con niños de su edad, acompaña a Kate y a Guillermo a hacer recados, está integrado en la comunidad local en Windsor. Todo esto le permite tener una experiencia lo más cercana posible a la de otros jóvenes de su edad y estar en contacto con una realidad que a veces es ajena para los royals.

Kate Middleton con un niño en Windsor. (Foto: Gtres)

Ella misma habló de esto en una entrevista con Giovanna Fletcher, a quien le comentó que le importaba mucho que sus hijos pudieran crecer en un hogar sano y feliz y que pasaran tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza.

La creciente presencia oficial de Jorge

Este último año no ha sido solamente el año de la recuperación de la princesa de Gales, sino también un año en el que la presencia pública de Jorge se ha ido incrementando. Una mayor relevancia que va en consonancia con el papel que tendrá que desempeñar en el futuro y que siempre ha preocupado a Kate Middleton.

La esposa de Guillermo es plenamente consciente de que no puede frenar el camino de su hijo mayor, pero intenta no presionarle. Es más, Joe Little, editor de la revista Majesty, reveló que tanto Kate como Guillermo siempre le plantean a Jorge sus apariciones públicas, para que él sienta que decide.

Los príncipes Guillermo y Jorge juntos. (Foto: Gtres)

Una agenda definida

Tras casi 15 años como miembro de la familia real y después de una etapa convulsa, Kate Middleton ha entrado en un período de serena madurez. Algo que afecta también a su agenda oficial. La enfermedad le hizo replantearse sus prioridades en la vida, también al heredero y ahora elige cuidadosamente los actos en los que participa y las causas a las que quiere dar visibilidad. Esto lo tiene en común con la reina Camila, que pone el foco de manera más específica en cuestiones con las que tiene un vínculo común.

De un tiempo a esta parte, la princesa de Gales ha intentado compaginar los actos institucionales de mayor relevancia con su agenda más personal, sobre la que tiene más potestad de decisión. Una estrategia que deja clara la autonomía y libertad de la que goza dentro de la familia real, donde es uno de los miembros más queridos.

El joyero creciente de la princesa

Otra de las cuestiones que refleja su madurez y su relevancia dentro de La Firma tiene que ver con el acceso a nuevas piezas del impresionante joyero de los Windsor. Aunque ya en su etapa como duquesa de Cambridge la pudimos ver llevando piezas de importancia como una pulsera muy especial que la Reina Isabel II llevó en su boda o un collar del conjunto del Nizam de Hyderabad, lo cierto es que ha sido a raíz de convertirse en princesa de Gales cuando su acceso a otras piezas relevantes se ha ampliado.

Kate Middleton con la tiara de la reina madre. (Foto: Gtres)

Durante mucho tiempo Kate Middleton solamente lucía la conocida tiara Lover’s Knot, una pieza muy asociada a Diana de Gales. Sin embargo, recientemente la hemos podido ver sacando de su estuche dos diademas vinculadas a la reina madre, Isabel Bowes-Lyon. Estamos hablando de la tiara Oriental Circlet, que llevó en la cena de gala en Windsor en honor del presidente alemán. Una pieza que data de la época de la reina Victoria y que, por tanto, es una de las joyas más antiguas del joyero de los Windsor.

Por otro lado, también ha recuperado la diadema Strathmore Rose, un regalo que recibió la madre de Isabel II por su boda y que Kate llevó en 2023. A ella se suman la diadema Lotus Flower, que ha llevado en dos ocasiones y que perteneció originalmente a la abuela del rey Carlos III.