Kate Middleton eclipsa a Camila con una histórica tiara de la reina Victoria

Kate Middleton ha brillado con luz propia en la cena de gala que el rey Carlos III y la reina Camila han ofrecido en el Castillo de Windsor en honor del presidente de Alemania y su esposa. Una velada en la que la princesa de Gales se ha llevado todo el protagonismo debido a las joyas que ha elegido para esta noche tan especial.

Una diadema histórica

La esposa del príncipe Guillermo ha sorprendido al llevar por primera vez una diadema que llevaba años guardada en su estuche. Se trata de la tiara de rubíes indios, una pieza que la reina madre, Isabel Bowes-Lyon, lució en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, pero a la que la Reina Isabel II apenas recurrió en una ocasión, en concreto, en un banquete en Malta en 2005, pocos años después de la muerte de su madre.

Kate Middleton con la tiara de la reina madre. (Foto: Gtres)

Esta diadema elaborada por la prestigiosa firma de joyería Garrard, fue un regalo del príncipe Alberto para la reina Victoria. La pieza es una de las más antiguas del joyero de los Windsor, ya que data de mediados del siglo XIX. Originalmente, la tiara tenía engastados varios ópalos, una de las piedras favoritas del príncipe Alberto, así como más de 2500 diamantes.

Sin embargo, la reina Alejandra los sustituyó por unos rubíes birmanos, ya que consideraba que los ópalos daban mala suerte. El diseño original con flores de loto y arcos mongoles se ha mantenido prácticamente intacto a lo largo de las décadas, solamente se eliminaron algunos arcos para reducir el tamaño de la tiara. A pesar de las modificaciones, la reina Alejandra solamente la usó una vez.

Kate Middleton abre el joyero familiar

Aunque la princesa de Gales sí que suele hacer uso de numerosas piezas del joyero de los Windsor -collares, pulseras, broches o pendientes-, lo cierto es que en lo que respecta a las tiaras siempre recurre a las mismas opciones. La Lover’s Knot de diamantes y perlas es, sin duda, su favorita. Una diadema que llevó mucho Diana de Gales y que Kate ha lucido en multitud de ocasiones.

Kate Middleton con la tiara Strahtmore Rose. (Foto: Gtres).

A esta diadema se suman la tiara de Cartier que escogió para su boda -y que no ha vuelto a llevar más-, la de la flor de loto y la Strathmore Rose. Dos diademas que, junto a la acaba de recuperar, están muy asociadas a la figura de la reina madre. Curiosamente, en su etapa como duquesa de Cornualles, Camila también lucía únicamente dos tiaras que también pertenecieron a la abuela del rey Carlos III.

La reina Camila, diamantes y esmeraldas

En esta ocasión, la reina Camila ha quedado en un segundo plano gracias al estreno de tiara por parte de Kate Middleton. No obstante, su elección de joyas también ha sido muy acertada. La esposa del rey Carlos III ha apostado por la tiara de las niñas de Gran Bretaña e Irlanda, una de las favoritas de la Reina Isabel II.

La reina Camila en una cena de gala en Windsor. (Foto: Gtres)

Esta diadema fue un encargo de un grupo de jóvenes inglesas e irlandesas como regalo de bodas a la reina María. La pieza fue hecha por E. Wolfe & Co y comprada a Garrard por un comité encabezado por Lady Eve Greville. En 1947. La reina Mary se la regaló a la Reina Isabel II en 1947. En la familia, esta pieza se conoce como la diadema de la abuela.

La esposa del rey Carlos III ha completado su estilismo con un espectacular collar de esmeraldas y diamantes de la herencia de Margaret Greville, una pulsera de la reina madre y unos pendientes de su colección personal.