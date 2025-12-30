Salen a la luz los planes del príncipe Guillermo para su coronación

A diferencia de otras monarquías, en el Reino Unido se celebran las coronaciones de los monarcas por todo lo alto. Tenemos todavía en la retina los actos con motivo de la del rey Carlos III en 2023, pero la avanzada edad del jefe del Estado hace imposible no pensar en cómo afrontará la suya el príncipe Guillermo cuando llegue el momento.

Aunque la salud de Carlos III ha mejorado y su tratamiento para el cáncer ha tenido los efectos deseados, algunos medios ya están hablando de los planes del príncipe de Gales para cuando sea rey. El heredero es aún joven y pese a que comparte muchas ideas con su padre, también tiene otra manera de hacer las cosas. Esto afectará también a su coronación, que seguirá los ritos tradicionales pero con algunas variaciones.

Los príncipes de Gales en la coronación de Carlos III

Los planes de coronación de Guillermo

Tal como han revelado algunas fuentes, el príncipe de Gales quiere seguir los pasos de una de las figuras históricas más importantes del Reino Unido: Guillermo el Conquistador. El heredero no va a cambiar su nombre cuando sea coronado, como tampoco hizo su padre ni su abuela y quiere que su coronación se celebre el día de Navidad.

Guillermo el Conquistador fue uno de los personajes más relevantes de la historia del Reino Unido. A él le debemos el Castillo de Windsor y su esposa, Matilde de Flandes, era una mujer de mentalidad independiente, dedicada a sus hijos y con muchas similitudes de carácter con la actual princesa de Gales.

Una de las torres del Castillo de Windsor. (Foto: Gtres).

La coronación de Guillermo el Conquistador se celebró en 1066, el día de Navidad en la Abadía de Westminster. Su legado es tan importante que, a partir de él, todas las coronaciones se han llevado a cabo en este histórico edificio, con más de 1000 años de historia.

Si finalmente Guillermo de Gales apostara por seguir los pasos de su antepasado, su decisión supondría un importante cambio con respecto a los planes habituales de la familia real. Al menos por una ocasión los Windsor no celebrarían la Navidad en Sandringham, no irían a la tradicional misa en St. Mary Magdalene y a nivel logístico toda la organización sería un gran desafío. Sobre todo, por la presencia de invitados internacionales, que suelen tener sus propios planes en Navidad. Hay varios monarcas que pronuncian sus discursos en esta jornada, incluido el propio rey del Reino Unido, que podría dirigirse a los británicos en su primer mensaje navideño el mismo día de su coronación.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Cambios en la estructura de la casa real

Ya el propio Carlos III está realizando algunos cambios con respecto a la época de Isabel II. El monarca quiere que la institución sea más eficiente y útil, así como enfatizar la vocación de servicio de la familia real. No obstante, estos cambios podrían ser aún más intensos en el reinado de Guillermo, que ya va dando muestras de su deseo de hacer las cosas de una manera distinta. Prueba de ello, por ejemplo, sus ambiciosos proyectos para acabar con el problema de las personas sin hogar, una cuestión que ya preocupaba mucho a Diana de Gales.

Más allá de los cambios de agenda y formales, algunos especialistas aseguran que también están empezando a notarse cambios más estructurales que anuncian una nueva etapa. Las Caballerizas Reales se van a trasladar de Buckingham a Windsor, donde han estado los últimos 200 años. Esta reubicación reconoce a Windsor como la nueva sede de la familia real, donde ya se han ido realizando en los últimos tiempos algunas ceremonias importantes, como el funeral de Felipe de Edimburgo o el privado de la Reina Isabel.

Windsor no solamente tiene una conexión directa con Guillermo el Conquistador, sino que es un lugar cargado de historia, con capacidad para albergar grandes citas al mismo nivel que Londres. No en vano, fue el lugar en el que se celebró el funeral de la reina Victoria en 1901, con presencia de personalidades de todo el mundo.