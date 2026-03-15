La romántica boda de Luis Domecq y Myriam Gonzalo: un vestido perfecto y mucha expectación

La boda de Luis Domecq Carrión y Myriam Gonzalo González se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año. Ha tenido lugar en Sevilla y hasta allí se han desplazado muchos rostros de la alta sociedad, de ahí la expectación que se ha generado.

El empresario, sobrino de José Manuel Entrecanales, ha querido sellar su compromiso en una ceremonia religiosa celebrada en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, un templo histórico situado en pleno centro de la ciudad que se ha convertido en el escenario elegido por la pareja para darse el «sí, quiero».

Myriam González y Luis Domecq al salir de la iglesia. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, la novia ha captado todas las miradas a su llegada al templo con un vestido diseñado por Sol Prado López de Carrizosa, fundadora de la firma T.ba. Se trata de una casa muy vinculada a la moda nupcial que también ha vestido en su gran día a figuras como Victoria de Hohenlohe-Langenburg, Claudia Osborne o Ana Sainz. La propia diseñadora definió su estilo nupcial como «único y diferente, atemporal, eterno e innovador», siempre bajo el sello made in Spain y con una clara apuesta por la sostenibilidad.

Tras la ceremonia, los invitados se han desplazado hasta la Hacienda Torrequemada, una finca señorial situada al norte de Sevilla que ha acogido la celebración posterior. En sus amplios jardines se ha servido el cóctel, firmado por el catering Alda & Terry Catering, antes de dar paso a una fiesta a la que han acudido rostros muy conocidos.

La lista de invitados

El enlace entre Myriam Gonzalo González y Luis Domecq ha reunido a numerosos representantes de la alta sociedad. Tal y como podemos ver en las imágenes proporcionadas por la agencia Gtres, entre los asistentes destacaba la presencia del empresario José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, así como de varios miembros del entorno de los novios.

Luis Domecq y Myriam Gonzalez. (Foto: Gtres)

También han estado rostros conocidos vinculados al mundo social y al ámbito ecuestre, como Rosario Domecq, mujer del torero Julián López ‘El Juli’ y prima del novio, además de Claudia Osborne, que forma parte del mismo círculo familiar y social.

La boda se ha convertido así en uno de los acontecimientos sociales más comentados de la primavera en Andalucía, en parte por los vínculos familiares que unen a los contrayentes con apellidos destacados del mundo empresarial y de la alta sociedad. Este cruce de tradiciones familiares y relaciones profesionales ha despertado gran expectación.

Luis y Myriam, una pareja con encanto

Myriam González y Luis Domecq. (Foto: Gtres)

Luis Domecq es un joven empresario que ha desarrollado su trayectoria al mismo tiempo que ha creado una estrecha vinculación con el mundo ecuestre. Pertenece a una familia con una profunda tradición ligada al caballo y al deporte del polo, ya que es hijo de Ignacio Domecq, conocido jugador de este deporte.

Por su parte, Myriam Gonzalo ha desarrollado su carrera en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación, especialmente vinculada al sector de la belleza, donde ha trabajado durante más de cuatro años. Su perfil profesional se mueve dentro de los círculos del lifestyle y la moda, aunque siempre ha mantenido una actitud discreta y alejada del foco mediático.

Juntos forman una pareja perfecta que ha despertado el interés de la crónica social, por eso hay tanta gente que ha estado pendiente de su boda.