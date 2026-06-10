Ni el Papa León XIV ni la Sagrada Familia: la inesperada elección de la Reina Letizia de la que todos hablan

Barcelona ha sido este miércoles el escenario de una de las imágenes más relevantes de la visita de León XIV a España. El Pontífice ha presidido una solemne misa en la Sagrada Familia, un acontecimiento que ha reunido a miles de fieles y a las principales autoridades del país en un enclave cargado de simbolismo. Entre ellas, los Reyes Felipe VI y doña Letizia, cuya presencia ha centrado buena parte de la atención en una jornada marcada por el protocolo, la historia y también por los detalles de estilo.

La cita ha dejado una de las estampas más esperadas del viaje papal: el encuentro entre León XIV y los Reyes en el interior del templo diseñado por Antoni Gaudí. Para la ocasión, don Felipe y doña Letizia han apostado por estilismos acordes con la solemnidad del acto, sumándose así a una ceremonia que ha congregado a representantes políticos, eclesiásticos e institucionales de primer nivel.

La visita de León XIV a Barcelona ha puesto el broche final a su paso por Cataluña y ha coincidido con una fecha especialmente significativa: la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. No es casual que el acto central de la jornada se haya celebrado en la Sagrada Familia, la obra más universal del arquitecto catalán y uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Allí, además de oficiar la eucaristía, el Papa ha bendecido la torre de Jesucristo, culminando así uno de los momentos más simbólicos de una visita que quedará para la historia de la ciudad.

Para asistir a la misa presidida por León XIV en la Sagrada Familia, doña Letizia ha elegido un estilismo marcado por la sobriedad y la elegancia propias de una ceremonia de estas características. La Reina ha recuperado el mismo vestido blanco que lució el 18 de mayo de 2025 en la misa inaugural del Pontífice en Roma, un diseño de Redondo Brand confeccionado en crepé blanco nuclear. La pieza presenta una silueta refinada con falda entallada de largo midi, escote asimétrico y un favorecedor drapeado en forma de nudo en la parte superior. Ha completado el conjunto con zapatos blancos de tacón bajo, bolso de mano al tono y unos pendientes de oro blanco de 18 quilates con diamantes y perlas cultivadas de agua dulce de Tous. A diferencia de la histórica ceremonia celebrada en Roma, en esta ocasión ha prescindido de la mantilla de encaje blanco que entonces coronó su look y que se convirtió en uno de los detalles más comentados de aquella jornada. Una elección que encaja con el carácter solemne del acto y con el protocolo habitual de este tipo de encuentros.

Más allá de los estilismos de los Reyes, la ceremonia ha reunido a una amplia representación institucional. Junto a don Felipe y doña Letizia han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y numerosas autoridades nacionales y autonómicas. La magnitud del acontecimiento también se ha reflejado en la presencia de catorce ministros del Ejecutivo, varios miembros del Govern catalán y representantes del ámbito empresarial, cultural y social. A ellos se han sumado cerca de 250 obispos y cardenales procedentes de España y otros países, coincidiendo con la celebración en Barcelona del encuentro anual de obispos del Mediterráneo.

La misa en la Sagrada Familia ha puesto el broche final a la agenda catalana de León XIV, marcada por visitas de carácter social y pastoral. Durante la mañana, el Pontífice recorrió el centro penitenciario de Brians 1 y la Abadía de Montserrat, mientras que por la tarde mantuvo un encuentro con diversas entidades asistenciales en la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval.