Cerca de 400 millones de personas de todo el mundo siguen por televisión la visita del Papa León XIV a Madrid

El Papa León XIV logró movilizar este domingo a más de un millón de personas para escuchar misa en la Plaza de Cibeles de Madrid, aunque fueron muchos más: otras 400 millones de personas de todo el mundo han seguido la visita del Pontífice a la capital española a través de la televisión.

Los dos actos principales de León XIV en Madrid este fin de semana han generado una expectación masiva también fuera de España. La vigilia de oración del Papa con los jóvenes en la Plaza de Lima y la misa en la Plaza de Cibeles ha despertado el interés de en torno a 400 millones espectadores, según el coordinador de Comunicación de la visita de León XIV a España, Rafael Rubio.

A esos datos se suman decenas de millones más: con estos dos grandes encuentros se han registrado 68 millones de visitas en la página web en la que se puede seguir el viaje papal. Asimismo, los creadores de contenidos y misioneros digitales (influencers católicos), con más de 80 millones de seguidores según las cifras aportadas por Rubio, también han obtenido millones de reproducciones en los contenidos compartidos.

La Iglesia celebra que el seguimiento masivo al viaje del Santo Padre esté ayudando a difundir el mensaje católico con nuevos canales, de una manera nueva. También aplaude los mensajes cargados de emoción que se pronunciaron en el acto del Movistar Arena el domingo por la tarde, en el evento Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Los jóvenes están siendo un público especialmente significativo en la visita del Papa a España, en la que ya se ha escuchado en varias ocasiones el cántico «¡ésta es la juventud del Papa!». El auge de jóvenes que aseguran ser católicos ha sido significativo en los últimos años, en los que la comunidad católica ha experimentado un aumento gracias a esta parte de la población. Además, el interés que genera el catolicismo y la Iglesia también se ha dejado ver en la Cultura, en películas como Cónclave o Los domingos.

Por otro lado, la cobertura del viaje del Papa también ha servido para que TVE haya liderado la audiencia en España. La televisión pública ha aumentado sus datos gracias al acto de la Plaza de Cibeles, que le ha otorgado un 21,2% de share.