Mezclar canela, limón y aceite de oliva: por qué cada vez lo hace más gente y para qué sirve

A día de hoy, muchas personas buscan la solución al mal olor en productos industriales de supermercados, llenos de químicos. Sin embargo, gracias a preparaciones naturales caseras, se pueden conseguir mejores resultados sin necesidad de recurrir a estos productos. Una composición muy fácil y práctica que, además de perfumar, también tiene efectos complementarios dentro de casa.

Esta mezcla de aceite de oliva, canela y cáscara de limón se emplea principalmente como aromatizante natural. Ingredientes que combinados forman una unión perfecta, gracias a que el aceite actúa como base para retener el aroma, mientras que el limón aporta frescura y la canela un toque cálido.

¿Cuál es su utilidad dentro de casa?

Entre los usos más habituales de esta combinación destaca principalmente el perfumar los ambientes con un aroma fresco y especiado. Asimismo, este olor aporta una sensación de limpieza en espacios cerrados, gracias a su ayuda para neutralizar olores fuertes como los de la cocina. Otro gran uso que se le da a la mezcla es el generar un ambiente más cálido y agradable en la estancia.

De todas formas, su aplicación varía en función del tipo de recipiente donde se deposite la mezcla y la intensidad que se desee, ya que el aroma puede ajustarse en base a la cantidad empleada de cada uno de los ingredientes durante el proceso de elaboración.

El paso a paso para preparar esta mezcla

Para realizar esta mezcla casera se necesitan pocos elementos que todo el mundo puede tener en su casa, y a través de un proceso muy sencillo:

1. Colocar aceite en un frasco de vidrio.

2. Agregar cáscaras de limón previamente limpias.

3. Incorporar ramas de canela enteras o a trozos.

4. Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez terminados todos estos pasos, esta mezcla puede ser utilizada directamente o adaptarse a distintos formatos según el uso que se le quiera dar dentro de casa.