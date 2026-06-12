Proverbio español del día: «Un hombre hace lo que puede; una mujer hace lo que…»

En los últimos años, distintos estudios sobre lenguaje, cultura popular y expresiones tradicionales han puesto bajo la lupa una serie de expresiones que circulan en el imaginario colectivo. Entre ellos destaca un proverbio español que ha generado un amplio debate social: «Un hombre hace lo que puede; una mujer hace lo que un hombre no puede».

En su interpretación literal, la frase establece una comparación directa entre hombres y mujeres, atribuyendo al hombre la capacidad de «hacer lo que puede», mientras que a la mujer se le asigna la facultad de «hacer lo que un hombre no puede». Hay quienes interpretan el mensaje como una exaltación de la capacidad femenina, pero esta perspectiva no es la única ni la más aceptada en el análisis crítico contemporáneo.

El proverbio español sobre el hombre y la mujer

La idea de que un hombre «sólo hace lo que puede» mientras que una mujer «puede hacer lo que él no» introduce una comparación esencialista basada en generalizaciones. Sin embargo, la psicología moderna sostiene que las capacidades humanas no dependen del sexo biológico, sino de una compleja combinación de factores sociales, culturales, educativos y personales.

Desde el punto de vista lingüístico, el uso de la oposición «hombre/mujer»refuerza la idea de comparación directa, lo que incrementa su fuerza retórica. Además, el uso del verbo «hacer» añade ambigüedad, ya que no especifica acciones concretas, sino que permite múltiples interpretaciones.

En definitiva, este tipo de expresiones invita a reflexionar sobre cómo y por qué interpretamos las palabras de determinadas maneras; dos personas pueden leer la misma frase y extraer conclusiones completamente distintas, sin que una de ellas esté necesariamente «equivocada».

Los mejores proverbios de España

«Se armó la Marimorena» es uno de los refranes más conocidos, cuyo origen se remonta al siglo XVI para conocer el origen de una de las expresiones más populares del castellano. María Morena era la dueña de una taberna situada en Madrid. Un día cualquiera, un grupo de soldados acudió a su establecimiento para calmar su sed a base de vino, aunque con la intención de irse sin pagar. Finalmente, la propietaria de la tasca se negó rotundamente a ofrecer a los militares vino, y la tensión del momento derivó en una disputa entre gritos y empujones que quedó en la memoria popular.

«Más se perdió en Cuba» es una hipérbole que se utiliza para restar importancia a un problema. Su origen se encuentra en la pérdida de las últimas colonias españolas tras la Guerra de Independencia de Cuba, que finalizó en 1898. Además, aquel año también se produjo la pérdida de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a convertirse en dependencias coloniales de Estados Unidos.

«Estar entre Pinto y Valdemoro» es una expresión muy popular. Antiguamente, cuando los viajeros y forasteros visitaban estas localidades madrileñas, la proximidad entre ambas era tal que provocaba confusión, resultando difícil determinar dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. En la actualidad, se utiliza para referirse a una persona que está «a medio camino» entre dos posibilidades.