Lo que no se ha visto de la Navidad de los Windsor: Beatriz y Eugenia con el rey y una mini Kate

La familia real británica ha celebrado un año más la Navidad en Sandringham. Unos días de fiesta que han estado marcados por la recuperación del monarca y de la princesa de Gales, así como por los recientes acontecimientos en relación al ya ex príncipe Andrés. La retirada de los títulos al hermano del monarca ha generado un clima de tensiones en la familia real, sobre todo, por la delicada situación de las princesas Beatriz y Eugenia.

El rey Carlos III siempre ha sido consciente de que sus sobrinas no son responsables de las acciones de sus padres pero, para ellas ha sido complicado encontrar un equilibrio entre dos bandos que ahora están más enfrentados que nunca. Porque, aunque Andrés ha aceptado con resignación la decisión del rey, esto no significa que esté conforme. Sus hijas han mostrado preocupación por el futuro de su padre, pero también necesitan velar por su propia estabilidad.

El rey Carlos III y la reina Camilla en Norfolk. (Foto: Gtres)

El inesperado gesto de Beatriz y Eugenia

En un primer momento se dijo que ni Beatriz ni Eugenia iban a asistir a las celebraciones navideñas en Sandrigham, para evitar acaparar la atención en un momento en el que su padre está en el punto de mira. Ya ocurrió algo similar cuando las dos princesas hicieron acto de presencia en el almuerzo prenavideño en el Palacio de Buckingham hace unos días.

Sin embargo, contra todo pronóstico, tanto Beatriz como Eugenia han estado presentes no solamente en las celebraciones privadas, sino también en el servicio religioso en St. Mary Magdalene. Acompañadas de sus respectivos maridos, las dos hermanas se mostraron sonrientes y animadas, ajenas completamente a la difícil Navidad de su padre.

El ex duque de York tiene previsto mudarse a los terrenos de Sandrigham tan pronto como sea posible, a una casa que pondrá a su disposición el rey Carlos III, alejada de los focos y donde podrá mantener una vida discreta y sin llamar la atención. Debido a esto, Andrés ha pasado las fiestas aún en el Royal Lodge, según algunas fuentes con su ex mujer, Sarah Ferguson y con planes de celebrar una última fiesta de despedida, aunque no hay datos oficiales ni imágenes que lo confirmen. La ex duquesa no se instalará en Norfolk con el hermano del rey y todavía no se sabe cuál va a ser su nuevo hogar.

Carlota, una mini Kate Middleton

La hija de los príncipes de Gales se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la jornada gracias a su estilismo inspirado en su madre. La princesa Carlota está muy unida a Kate Middleton, con quien guarda un gran parecido. Un día antes de Navidad, el Palacio de Kensington publicó unas imágenes de madre e hija tocando el piano juntas, compartiendo su pasión por la música.

De Carlota siempre se ha dicho que es muy consciente de su papel y en ocasiones aprovecha para dar recomendaciones de comportamiento a sus hermanos, sobre todo, al menor de ellos, que es el más travieso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

El discurso del rey Carlos III

Otro de los elementos fundamentales de estos días ha sido el discurso de Navidad del rey Carlos III. El monarca ha pronunciado su cuarto mensaje de estas fiestas y lo ha hecho esta vez desde una de las capillas de la Abadía de Westminster. Al igual que Felipe VI, Carlos se ha mantenido de pie, y en su mensaje ha tenido un papel destacado el tema de la peregrinación a través del paso del tiempo y como elemento esencial en la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

El discurso ha contado con dos momentos musicales de gran simbolismo. Por un lado, el himno nacional interpretado por el Coro de la Abadía de Westminster al inicio de la retransmisión y, al final de la misma, el Coro Canciones para Ucrania ha interpretado el villancico Carol of the Bells. Este tema está basado en una canción del compositor ucraniano Mykola Leontovych.