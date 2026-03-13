Los Reyes Felipe y Letizia viajarán al Vaticano y se reunirán con el Papa León XIV

La agenda de los Reyes para la próxima semana arranca el lunes a las 11:30. Su Majestad estará presente en la entrega de Becas Iberdrola, durante un acto que tendrá lugar en San Agustín del Guadalix (Madrid). A partir de entonces, don Felipe y doña Letizia afrontarán un itinerario repleto de actos importantes. Aunque, sin lugar a dudas, el más destacado es el viaje que tienen al Vaticano, donde serán recibidos por el Papa León XIV.

Tal y como aparece reflejado en la agenda de la Casa Real, los padres de la princesa Leonor realizarán el próximo 20 de marzo un viaje oficial al Vaticano. Esta visita se convierte en una antesala del primer viaje que el Santo Padre realizará a España, programado para el próximo mes de junio, y refuerza la histórica relación entre la monarquía española y la Santa Sede. Los planes de Sus Majestades incluyen además diversos actos diplomáticos y ceremoniales, consolidando la relevancia institucional de la Corona en el ámbito internacional.

El Rey Felipe VI en un acto en Barcelona. (Foto: Gtres)

Durante su estancia en Roma, uno de los momentos más destacados será la toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor. Este título histórico, que se remonta al siglo XVII tras las donaciones de Felipe IV para la basílica, reconoce a los monarcas españoles como miembros honorarios del cabildo que administra uno de los templos marianos más importantes del mundo.

Aunque es un cargo honorífico sin responsabilidades litúrgicas, simboliza la tradición secular que une a España con la Iglesia católica y subraya el papel ceremonial de la monarquía en eventos de relevancia histórica.

Un encuentro muy esperado

Los Reyes Felipe y Letizia con el Papa León. (Foto: Casa Real)

El encuentro con el Papa no será la primera ocasión en que Sus Majestades coincidan con el pontífice. Ya en mayo de 2025, Felipe VI y la reina Letizia participaron en la ceremonia de misa solemne que marcó el inicio del pontificado de León XIV en la basílica de San Pedro. Esta nueva reunión permitirá renovar los lazos personales y diplomáticos, al mismo tiempo que reafirma la posición de la Corona como representante histórica de la fe católica en el contexto internacional.

Un detalle que también acapara atención es el conocido “privilegio de blanco” que podrá ejercer la Reina Letizia durante la audiencia. Al presentarse vestida de blanco ante el Papa, un privilegio reservado únicamente a reinas católicas como doña Sofía o las monarcas de Mónaco y Bélgica, simboliza pureza y paz. Esta tradición, heredada por doña Letizia, destaca la fidelidad histórica de estas monarquías a la Iglesia católica y pone de relieve la importancia de la ceremonia.

La agenda de la Reina Sofía

La Reina Sofía tiene sus propios planes. Su Majestad no se desplazará hasta el Vaticano, pero estará en Estados Unidos durante tres días: viernes, sábado y domingo. El día más especial es el sábado, cuando presidirá la entrega del «Premio Sophia» a la excelencia. El acto tendrá lugar en Miami, así que la próxima semana el foco estará puesto en dos sitios a la vez.