Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy, cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’, a los 72 años

El actor británico Anthony Head ha fallecido a los 72 años de edad a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según ha informado su propia familia. El intérprete se hizo mundialmente famoso en los años 90 dando vida a Rupert Giles, el bibliotecario y entrenador de la protagonista de Buffy, cazavampiros. Además, últimamente ha aparecido en series bastante importantes como Ted Lasso (Apple TV +).

En un comunicado, Emily y Daisy, las hijas del actor, han dado la triste noticia: «Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas».

“Sabemos cuánto lo extrañarán sus amigos, colegas y seguidores de los espectáculos en los que participó. Amaba profundamente su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas”, han dicho también las hijas del actor, además de aclarar que: «Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia».

Un actor más allá de ‘Buffy’

Anthony Head nació en Camden Town, Londres el 20 de febrero de 1954.A finales de los años 80, Head ganó gran notoriedad en el Reino Unido y Estados Unidos gracias a una famosa serie de anuncios de café Nescafé Gold Blend, que seguía una narrativa romántica continua. Sin embargo, su salto definitivo a la fama internacional llegó en 1997 con el papel de Rupert Giles, el bibliotecario y mentor en la mítica serie de televisión Buffy, la cazavampiros. Su interpretación combinó a la perfección la sofisticación británica con una profunda calidez humana.

Posteriormente, consolidó su presencia en la cultura pop interpretando al implacable rey Uther Pendragon en la serie de fantasía Merlín, y demostró su versatilidad en la comedia satírica Little Britain. En años recientes, ha participado en producciones de éxito global como Ted Lasso, encarnando al carismático pero antagónico Rupert Mannion.