Laureano Oubiña defiende su ‘narcotour’: «Para llegar a fin de mes tengo que vender el vino ‘Antes muerto que chivato’»

Laureano Oubiña se ha reinventado. El gallego fue uno de los mayores narcotraficantes de las Rías Baixas en los 80 y uno de los principales objetivos de la histórica Operación Nécora (1990), y ahora intenta rentabilizar ese pasado que le llevó a la cárcel más de 20 años con su Narcotour. Así ha bautizado a la actividad en la que explica la ruta del contrabando de tabaco y hachís desde los 70 hasta el año 2000. Oubiña ha defendido su polémico servicio en Vamos a ver (Telecinco), donde también ha confesado que «para llegar a fin de mes» vende su propio vino, llamado Antes muerto que chivato.

El ex narcotraficante ha explicado en Telecinco que «sólo se conoce una parte, la de la Policía, la Guardia Civil y los jueces», mientras que «la otra no se ha escuchado», por lo que será él mismo quien la cuente. En este caso, recorrerá la ría de Arousa y los lugares donde él empezó «descargando tabaco en el 69, y después hachís».

Cuestionado por la posibilidad de que este tipo de actividades ayuden a romantizar el narcotráfico, Oubiña ha explicado que «entiende» las críticas, pero ha abierto un debate sobre la «hipocresía del Estado» al sostener que «mucha gente muere de cáncer de tabaco o por alcoholismo y no se hace nada».

Oubiña ha aprovechado para recordar que él estuvo «22 años, 3 meses y 15 días en prisión» y que ha «recorrido todas las cárceles de España», condiciones que espera que se apliquen también «a los políticos que están ahora mismo encarcelados».

También ha criticado que, en su caso, no ha obtenido ningún tipo de ayuda para la reinserción, que «nunca» le dieron «un trabajo remunerado para poder seguir cotizando» tras «12 años y medio» haciéndolo, antes de la condena.

Ahora cobra una pensión de unos 400 euros, y para «llegar a fin de mes» está «repartiendo y vendiendo vino». «Sólo me arrepiento de haber ganado dinero fuera de España y de haberlo invertido aquí para que la mafia judicial y política me lo robara», ha declarado, en relación a las cantidades que ingresó, por ejemplo, con «el transporte de hachís para Alemania».

El Narcotour ofrecido por Laureano Oubiña el próximo 29 de agosto contará a los asistentes cómo era el negocio del narcotráfico en la época, así como dónde se movía y se descargaba la mercancía. Lo hará con un recorrido en barco desde Baiona hasta O Grove que incluirá «comida gallega».