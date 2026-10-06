Los cinéfilos de Marvel no dan crédito: estas son las nuevas escenas que nos esperan en la película ‘Avengers: Endgame Encore’

El pasado 25 de septiembre se estrenó en las salas de cine la película Avengers: Endgame Encore y ya se ha convertido en todo un éxito en la taquilla. Esta es una versión extendida de Avengers: Endgame subtitulada Encore que incluye material adicional que enlaza su desenlace con Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel cuyo estreno está programado para el próximo 18 de diciembre. Esta nueva película ha sido dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo y es una de las películas de Marvel más esperadas por sus seguidores. Avengers: Endgame Encore, en la que se añaden solo cuatro escenas a la original de 2012, ha logrado superar los 91 millones de dólares de recaudación desde su estreno el 25 de septiembre. Si se une esta cantidad a lo que ya recaudó Avengers: Endgame sumaría 2.925 millones de dólares, con lo que habría superado los 2.923,7 millones de Avatar de James Cameron que era la película más taquillera de la historia.

La película Avengers: Doomsday es la primera parte de una confrontación masiva que terminará un año después en Avengers: Secret Wars la cual se estrenará en diciembre de 2027. Los seguidores de Marvel están de enhorabuena porque en estos dos años podrán ver tres películas de los Vengadores. Las dos últimas películas que han podido disfrutar han sido Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos que se estrenó el 25 de julio de 2025 y Spider-Man: Brand New Day el pasado 31 de julio de 2026.

¿Cuál es el material adicional de Avengers: Endgame Encore?

Esta cinta explica como después de que un devastador evento barriera a la mitad de la población mundial, los héroes que quedan siguen luchando para seguir adelante. Según la sinopsis oficial de la película: «Al final, en un dramático enfrentamiento con Thanos, deberán unirse para restablecer el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos».

Esta nueva cinta cuenta con entre 2 o 4 minutos de metraje adicional, según se trate de la versión entre estándar o Infinity Vision , que ha insertado Marvel que no se encuentran en la versión final de la película original y que están repartidos en cuatro escenas principales. Hay que tener en cuenta que las funciones bajo el formato Infinity Vision incluyen unos minutos extra de contenido exclusivo que no se proyectan en las salas de cine estándar.

El objetivo de estas escenas es enlazar lo que ocurre en esta cinta con lo que va a suceder en Avengers: Doomsday que se estrena en diciembre. Si todavía no has visto Avengers: Endgame Encore y estás deseando hacerlo, te recomendamos que no sigas leyendo porque puedes encontrar varios spoilers.

Estos minutos se reparten en cuatro diferentes escenas que están sorprendiendo a los fans de la saga de Marvel. La primera es el encuentro de Loki con Steve Rogers y Peggy Carter. Loki con su uniforme de la TVA aparece en la escena llamando a la puerta de Steve y Peggy tras los sucesos del final de Endgame para hablar sobre la inestabilidad que creó el viaje en el tiempo en el multiverso.

La segunda se puede ver en los créditos muestra a Bruce Banner encerrado en un búnker subterráneo intentando crear un suero para suprimir a Hulk. En ese delicado momento el Doctor Doom entra en el búnker y se lo lleva.

La tercera es una escena postcréditos en la que se dan cuenta del colapso del multiverso en la Autoridad de Variación Temporal, la TVA, en la que se encuentran Mobius, Casey, Ouroboros y Miss Minutes. Allí se dan cuenta de que dos Tierras van a chocar en una incursión y el multiverso está colapsando.

En la cuarta y última escena se puede ver como el sonido del clásico sonido del martillo forjando la armadura de Tony Stark en Iron Man se acompaña de imágenes del Doctor Doom fabricando su propia máscara metálica.

Lo que sabemos de Avengers: Doomsday

El próximo 18 de diciembre se estrena esta nueva película del universo Marvel y se centra en una catástrofe multiversal provocada por el colapso de distintas realidades en una serie de incursiones cósmicas, donde héroes legendarios de tres universos diferentes siguen resistiendo. Estos son miembros del UCM principal, el universo de los X-Men de Fox y el de Los Cuatro Fantásticos se ven arrastrados a un enfrentamiento inevitable.

En cuanto al reparto sabemos que va a estar protagonizada por el actor Robert Downey Jr. que dará vida a Victor von Doom, que se convertirá en la mayor fuerza destructora del multiverso. En cuanto al equipo de los Vengadores y Veteranos del MCU aparecerán los actores Chris Evans que da vida a Steve Rogers, Anthony Mackie al Capitán América, Chris Hemsworth a Thor, Tom Hiddleston a Loki, Paul Rudd a Ant-Man, Simu Liu a Shang-Chi, Letitia Wright a Shuri/Black Panther, Winston Duke a M’Baku y Danny Ramirez a Falcon.

En cuanto a los Cuatro Fantásticos participarán los actores Pedro Pascal a Mister Fantástico, Vanessa Kirby a la mujer invisible, Joseph Quinn a Antorcha y Ebon Moss-Bachrach a La cosa. En cuanto a los papeles de Los Thunderbolts estarán los actores Florence Pugh a Yelena Belova, Sebastian Stan a Bucky Barnes, David Harbour a Red Guardian, Wyatt Russell a U.S. Agent, Hannah John-Kamen a Ghost y Lewis Pullman a Bob/Sentry.

En cuanto al Universo X-Men de la era Fox estarán Patrick Stewart al Profesor X, Ian McKellen a Magneto, James Marsden a Cyclops, Kelsey Grammer a la Bestia, Alan Cumming a Nightcrawler y Rebecca Romijn a Mystique.

Está claro que los seguidores de Marvel están de enhorabuena ya que en diciembre podrán disfrutar de Avengers: Doomsday y un año después, en 2027, de Avengers: Secret Wars.