Barcelona se ha convertido este viernes en el epicentro de la música con la celebración de LOS40 Music Awards Santander 2026. El Palau Sant Jordi ha reunido a algunas de las mayores estrellas nacionales e internacionales en una noche en la que no han faltado los grandes éxitos, las actuaciones espectaculares, los premios y, sobre todo, esos momentos inesperados que terminan convirtiéndose en lo más comentado de una gala. COOL ha estado allí y ha seguido de cerca una edición muy especial, marcada por el 60 aniversario de LOS40 y por una sucesión de imágenes que han ido mucho más allá de la entrega de galardones: desde Guitarricadelafuente convertido en un mártir sobre el escenario hasta Quevedo llevando la fiesta canaria a Barcelona, pasando por el simbólico intercambio de premios entre Rosalía y Estopa.

La velada ha arrancado pasadas las ocho de la tarde, después de más de cuatro horas de photocall por el que han desfilado artistas, cantantes y rostros conocidos del panorama musical. Una larga alfombra roja que ha servido como antesala de una noche que prometía emociones fuertes y que ha comenzado con Lola Índigo y Lucho RK, encargados de poner a bailar al público con El Bachatón de la, antes de dar paso a una ceremonia conducida por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno, El Gallo. Uno de los primeros grandes momentos de la noche lo han protagonizado Estopa, que han recibido el Global Icon Award en reconocimiento a sus más de 25 años de trayectoria.

David y José Muñoz han subido al escenario para recoger el galardón con la naturalidad y el sentido del humor que les caracterizan, pero ha sido su espontaneidad la que ha terminado regalando al público uno de los instantes más celebrados de la gala. Animados desde el patio de butacas para que cantaran, los hermanos no han necesitado más invitación: han arrancado a capela con Como Camarón y el Palau Sant Jordi se ha convertido en un enorme karaoke, con miles de personas coreando uno de los himnos más reconocibles de su repertorio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40 (@los40spain)

La anécdota ha tenido una continuación especialmente simbólica. Rosalía ha entregado a Estopa su reconocimiento y los hermanos Muñoz han sido después los encargados de darle a la catalana el premio a Mejor Álbum por LUX. Un intercambio de galardones que ha permitido a la artista recordar que su primer concierto fue precisamente uno de Estopa en el Palau Sant Jordi. «Se cierran círculos», ha celebrado al recoger el premio. La cantante ha sido una de las grandes protagonistas de la edición, con cuatro reconocimientos: Mejor Álbum, Mejor Vídeo Musical por Berghain, Mejor Gira Internacional y Artista Global del Año. Este último, de nueva creación, lo ha recibido de manos de Rossy de Palma y Guitarricadelafuente, y lo ha aprovechado para reivindicar a otros artistas de su generación y dedicarlo a la cultura española.

Pero si ha habido una puesta en escena que ha conseguido dejar al público mirando al escenario con una imagen difícil de olvidar, esa ha sido la de Guitarricadelafuente. El valenciano ha interpretado La nieve, tema principal de la banda sonora de La bola negra, con una escenografía que lo ha convertido en una suerte de mártir: atado a una estaca, con las manos sujetas y unas flechas simulando atravesarle el torso. Una propuesta de gran carga visual que ha acompañado la intensidad de la canción y que después ha dado paso a Babieca, uno de los temas de su segundo disco, Spanish Leather. El artista también ha recibido el reconocimiento a Fenómeno Cultural del Año, un premio que llega en un momento especialmente destacado de su trayectoria y que reconoce el impacto de su universo artístico más allá de la música.

La noche también ha tenido espacio para el pop más pegadizo. Aitana se ha llevado dos premios, entre ellos el de Mejor Canción por Superestrella, un tema que ha terminado convirtiendo el Palau Sant Jordi en una auténtica pista de baile. La catalana no ha dudado en cantarlo junto al público, que ha coreado la canción de principio a fin. También ha sido reconocida por su Cuarto Azul World Tour como Mejor Gira española. Durante el preshow, además, ha adelantado algunas pistas sobre su próxima etapa musical, marcada por el color rosa, y ha reconocido la importancia de referentes femeninos como Rosalía para abrir camino a otras artistas. La complicidad también ha sido protagonista cuando Ana Mena y Lola Índigo han compartido escenario para interpretar Pa’ ti toa, una actuación cargada de coreografía con la que han terminado llevándose el premio a Mejor Colaboración. Ambas han celebrado el reconocimiento reivindicando sus raíces andaluzas y el trabajo que hay detrás de su música.

Y si la gala necesitaba un cierre con sabor propio, Quevedo se ha encargado de llevar Canarias hasta el Palau Sant Jordi. El artista ha puesto el broche final con una actuación que ha conectado tres de sus temas, El Baifo, Gáldar y La Graciosa, en un recorrido escénico por su tierra. Ha aparecido desde una guagua, ha sorprendido con la participación de Tony Tun Tun durante Gáldar y ha terminado en una barquilla, con el mar y las islas como telón de fondo. Una puesta en escena que ha convertido el recinto barcelonés en una fiesta canaria y que ha servido para despedir una noche en la que también han brillado nombres internacionales como Olivia Dean, premiada como Mejor Artista y Mejor Álbum por The Art of Loving, y Ravyn Lenae, reconocida por Love Me Not y como Artista Revelación.

Entre tanta música, el espectáculo y los encuentros sobre el escenario, la noche también ha dejado espacio para los detalles que hacen que una gala se recuerde por algo más que su palmarés. Y ahí es donde entra ese trampantojo de manzana que merece su propio hueco en la crónica. Porque en LOS40 Music Awards ha habido premios, actuaciones y grandes estrellas, pero también sorpresas capaces de convertir una noche de música en una experiencia llena de pequeños momentazos.