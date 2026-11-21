COOL ha hablado con Ana Terradillos durante la gala de LOS40 Music Awards, celebrada en Barcelona. La periodista ha acudido por primera vez a estos premios y ha confesado que le hacía especial ilusión vivir esta experiencia, tanto por representar a Mediaset como por reencontrarse con profesionales de la Cadena SER y Los 40, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional. Además, ha sido una de las protagonistas de la noche al encargarse de presentar y entregar el premio a Mejor Artista o Grupo Revelación, que finalmente ha recaído en Chiara Oliver. Durante la entrevista, también ha compartido su relación con la música, que utiliza como vía de escape y desconexión en su día a día, y ha desvelado algunos de sus artistas favoritos, entre ellos Rosalía, Lola Índigo y The Cure.

Pero la música no ha sido el único tema de conversación. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Ana Terradillos también ha compartido con Cool cómo afronta esta cita electoral y qué espera de la jornada: la define como «la gran fiesta de la democracia» y destaca la movilización tanto de la derecha como de la izquierda, celebrando que la ciudadanía acuda a votar. Sobre el escenario político, considera que el cara a cara celebrado recientemente ofrece muchas pistas sobre cómo puede desarrollarse la campaña, aunque advierte de que «todo se puede mover en la última semana» y que «las cartas no están echadas». Además, apunta que el bloque de la derecha se encuentra en primera línea de la carrera electoral. ¿Quieres escuchar todo lo que nos ha contado? ¡Dale al play!