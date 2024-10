Ana Terradillos estalla contra Errejón: «Esto es propio de un psicópata»

Ana Terradillos ha estallado este lunes contra Íñigo Errejón y su doble cara como defensor del feminismo y presunto abusador sexual. «Esto es propio de un psicópata. Esto es de un tío que está loco. Hay que tener narices, ser malo, estar enfermo. Ser machista y misógino para hacer eso y mantener ese discurso», ha dicho la presentadora de La mirada crítica en Telecinco, ante Cristina Fallarás, la periodista que destapó el caso contra el ex portavoz de Sumar. También en Telecinco, Joaquín Prat, desde Vamos a ver, ha vuelto a ser muy duro contra el político: «Quien concibe las relaciones sexuales como un disfrute personal y no como el disfrute de todos los que están interviniendo, tiene un problemón. Si tú concibes las relaciones sexuales como un placer personal, único y no compartido, chica, chico, háztelo ver».

Íñigo Errejón, cofundador de Podemos en 2014 y ahora ex portavoz de Sumar, continúa siendo objeto de intenso debate público. Los presuntos abusos que se le atribuyen han desencadenado numerosos testimonios adicionales sobre supuestas agresiones, con mujeres que denuncian en redes sociales situaciones comprometedoras vinculadas al político. La periodista Cristina Fallarás fue la que la que destapó en redes sociales varios testimonios de presuntas víctimas, incluyendo la de la actriz Elisa Mouliaá, la única que, de momento, ha denunciado a Errejón.

Ana Terradillos: «Hay que ser malo y estar enfermo»

Fallarás acudió, el lunes 28 de octubre, a La mirada crítica para hablar de la supuesta hipocresía de Errejón en sus políticas. Según los testimonios que siguen surgiendo, el parlamentario habría llevado dos vidas paralelas. En su carta de dimisión, Íñigo Errejón se refirió a estas como «la faceta del personaje» y «la de la persona». Uno de los testimonios describe que, en el verano de 2014, Errejón conoció a una joven a quien hizo creer que tenían una relación de masoquismo consensuado; sin embargo, la mujer asegura que fue una relación de sometimiento no consensuado. Mientras tanto, en el ámbito político, impulsaba el proyecto de Podemos. Otro relato cuenta cómo el político convertía su relación en una «competición» donde sus parejas debían «escalar en el ranking de chicas que tenía a su disposición», al tiempo que desarrollaba el proyecto de Más Madrid. Estos testimonios, y muchos otros, se han hecho públicos mientras el político avanzaba en sus proyectos como la Ley del Solo Sí es Sí o se posicionaba públicamente contra Rubiales tras el beso a Jenny Hermoso.

Ante todo esto, la presentadora de la Mirada crítica estalló: «Con cada nuevo testimonio que conocemos, me resulta difícil asimilar la doble vida que llevaba este señor. Era un parlamentario durante el día, y por la noche se convertía en un monstruo. Esto es propio de un psicópata. Yo alucino, te lo digo de corazón. Esto es de un tío que está loco. Hay que tener narices, ser malo, estar enfermo. Ser machista y misógino para hacer eso y mantener ese discurso».

Joaquín Prat también carga contra Errejón

Momentos después, en el programa Vamos a ver (que va a continuación de La mirada crítica), el presentador, Joaquín Prat, se ha hecho de un tuit publicado por Elisa Mouliaá, la única persona que ha denunciado policialmente a Iñigo Errejón, en el que criticaba cómo un político que proclama valores feministas puede hacer algo tan inaceptable como lo que ha salido a la luz.

Ante el mensaje de la actriz, Prat ha estallado contra Errejón: «Quien concibe las relaciones sexuales como un disfrute personal y no como el disfrute de todos los que están interviniendo, tiene un problemón. Si tú concibes las relaciones sexuales como un placer personal, único y no compartido, chica, chico, háztelo ver».