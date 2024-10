Un ex madridista carga contra las feministas que atacaron a Rubiales y que «callan» ahora con Errejón

Pedro Ruiz, ex canterano del Real Madrid y ex internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, ha atacado a Íñigo Errejón tras las acusaciones de acoso sexual contra el ex portavoz de Sumar. El ex futbolista del Marsella quiso denunciar a través redes sociales a los colectivos feministas que hace un año atacaron a Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, por el pico a Jenni Hermoso y que ahora mantienen un incómodo silencio.

«Hoy echo de menos a todas esas mujeres políticas y no políticas que se volcaron con Jennifer Hermoso tras el pico de Luis Rubiales, hoy por lo que sea no se las oye contra Íñigo Errejón», dice la story que compartió el ex jugador madridista, que ironiza sobre el paradero actual de las feministas que en su día protagonizaron la cruzada contra Rubiales y que ahora «callan» con el caso Errejón.

El caso Rubiales desató la mayor revuelta tras ‘La Manada’. Mientras se entregaban las medallas a las ganadoras del Mundial femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, el ex presidente de la RFEF besó en la boca y sin consentimiento a Hermoso. Este hecho, captado por las cámaras y transmitido en directo en todo el mundo, causó una gran conmoción y dejó una mala imagen a nuestro país.

Un rato más tarde, ya en la propia intimidad del vestuario y durante un directo de Instagram, le preguntaron a la jugadora española por lo que había pasado. Jenni respondió que fue una sorpresa y que no le había gustado, lo que prendió aún más las alarmas y llevó a que este hecho se volviera en minutos el centro de la noticia.

Una carrera truncada por las lesiones

Ruiz aterrizó en la cantera madridista en el verano de 2015 procedente del Betis. Su primera temporada la jugó en el Cadete A y su rendimiento fue tan notable que al año siguiente dio el salto al Juvenil B sin pisar el tercer juvenil madridista. Fue muy importante en el Juvenil A de Guti e importante con el Castilla hasta que se lesionó.

Pedro es un jugador que siempre ha destacado por su físico -mide 1,97 metros- y por su calidad. Tiene mucho gol, domina el juego aéreo y, a pesar de su tamaño, es habilidoso con el balón en los pies. Además, no es a la hora de emplearse en labores defensivas.

El ex canterano siempre ha estado muy bien valorado en Valdebebas, pero la mala fortuna llegó a su carrera en enero de 2020 cuando se rompió los dos meniscos y el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Una grave lesión que le apartó de los terrenos de juego cuando se encontraba en un gran momento de forma. Especialmente en la Youth League, competición donde marcó dos goles en los dos únicos partidos que disputó.

Tras el calvario de su lesión, puso rumbo al Olympique de Marsella, club que apostó por él para formar parte del proyecto a largo plazo. Sin embargo, los problemas de la rodilla no dejaban a Ruiz rendir al 100% y se marchó cedido al NEC Nijmegen en el verano de 2022 donde a los tres partidos jugados, tuvo que parar y volver a operarse.

La intervención fue un éxito, pero tuvo que volver a realizar otro gran esfuerzo mental y físico. Actualmente Pedro Ruiz se encuentra sin equipo tras finalizar su vinculación con el Olympique.