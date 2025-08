Jorge Javier Vázquez busca pareja y desvela todos los detalles: «Estoy pensando…»

Jorge Javier Vázquez lleva muchos años soltero y acaba de confesar que quiere cambiar su suerte. Debemos tener en cuenta que es uno de los rostros más controvertidos de los medios de comunicación. Sus opiniones políticas y su comportamiento contradictorio le han situado en el centro de la noticia en más de una ocasión. Todo esto ha hecho que el público le dé la espalda, tanto es así que durante un tiempo se especuló con la posibilidad de su despido de Mediaset. Ahora que su situación laboral parece más estable, el presentador ha celebrado su cumpleaños lejos de nuestras fronteras y ha llegado a una clara conclusión: «Me fui de España con 54 años, vuelvo a Madrid con 55 y estoy pensando en apuntarme a una agencia matrimonial».

Tal y como hemos recogido en OKDIARIO, la pareja más estable de Jorge Javier ha sido Paco, un hombre muy discreto con el que ha tenido una relación cargada de momentos negativos. En su día decidieron emprender caminos distintos, pero han aprendido a llegar a ciertos acuerdos y actualmente son buenos amigos.

Según ha contado el antiguo líder de Sálvame, Paco visita su mansión con frecuencia para pasar tiempo con los perros que tienen en común. El problema es que su ex ya forma parte del pasado y no se replantea darle una nueva oportunidad. Esa es la razón por la que se ha planteado seriamente registrarse en una agencia y pedir ayuda a profesionales. «Incluso me he metido a la página web de alguna y lo que he visto en una de ellas me ha estremecido un poco. Venía a decir que era más difícil encontrar pareja en el mundo homosexual que en el heterosexual, y eso me ha echado atrás», ha comentado en el blog que escribe en la revista Lecturas.

Jorge Javier Vázquez ha identificado uno de sus múltiples problemas. Considera que ha sacrificado una parte muy grande de su vida personal para poder trabajar en televisión y ahora está sufriendo las consecuencias. «Tener pareja es un trabajo que se aprende con los años. Antes te lanzabas a tener pareja y casi siempre salía mal porque para estar con otra persona hacen falta años de experiencia. Y, sobre todo, tener muy claro que la otra persona no viene a solucionarte la vida ni ningún otro problema», declara al respecto.

El atrevimiento de Jorge Javier Vázquez

A pesar de todas las críticas que Jorge Javier Vázquez recibe en las redes sociales en relación a su aspecto físico, considera que está atravesando un momento perfecto y quiere compartirlo con sus seguidores de Instagram. Ha asumido el riesgo y ya han empezado los primeros insultos de aquellos que se sienten ofendidos con su comportamiento.

«Bien es cierto que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra: hace tiempo me prometí a mí mismo no subir fotos sin ropa porque no quería darle cancha a mi vanidad. Pero mira, me vi tan bien que me dije ‘adelante con los faroles’. Y ya que estamos siendo sinceros escribiré que uno siempre publica estas fotos con la esperanza de recibir algún que otro alentador fueguecito. Qué le vamos a hacer, estoy en el mercado», ha escrito en su blog. El presentador tuvo que pedir ayuda cuando falleció su amiga Mila Ximénez. Así lo relató en un libro que escribió hace algunos años. De un momento a otro se sintió perdido, sólo y sin saber qué hacer, pero ahora quiere empezar de cero.

Jorge Javier busca marido

Jorge Javier Vázquez no se caracteriza por tener una opinión estable. En diversos momentos ha cuestionado a aquellas parejas que llevaban mucho tiempo de relación y ahora es él quien desea enamorarse. En relación a esto, dice: «Sigo creyendo en la pareja, que conste, pero también creo que culturalmente no está bien diseñada. Tener pareja es un trabajo que se aprende con los años. Entre la gente de mi generación estaba mal vista la soltería. Era un estado propio de fracasados. Por eso te lanzabas a tener novio o novia a las primeras de cambio. Y claro, casi siempre salía mal porque para estar con otra persona se necesitan años de experiencia. Y, sobre todo, tener muy claro que la otra persona no viene a solucionarte ni la vida ni ningún problema».

Ahora que sus oportunidades con Paco se han acabado, Jorge Javier quiere compartir su vida con alguien. Ahora solamente hace falta esperar para ver si hay algún valiente que se atreva a dar el paso.

Mientras tanto, Vázquez sigue esforzándose para recuperar el éxito que ha perdido después de la cancelación de Sálvame. En Telecinco han apostado por él y le han entregado un programa que no termina de encajar, de hecho en verano lo está presentando otra comunicadora que ha cosechado resultados más optimistas.