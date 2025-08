Cuándo son las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial 2025: cuándo empiezan, conciertos, fechas y fuegos artificiales

En El Escorial el verano no es verano hasta que no llegan sus fiestas populares. Es ahora en agosto cuando las calles se llenan de gente que desean celebrar las populares fiestas de San Lorenzo de el Escorial que tienen lugar hasta mediados de mes, con una programación llena de conciertos, actividades para todas las edades y también como no, un espectáculo de fuegos artificiales que nadie se quiere perder.

Este 2025 además, las fiestas de San Lorenzo de El Escorial traen alguna novedad interesante, como un día extra en el calendario festivo. Un día más para callejear, para ver a esa gente que sólo te cruzas en agosto y para engancharte a alguno de los conciertos o actividades que se dan en cada esquina. ¿Te apetece saber cuándo empieza todo y qué no deberías perderte? Pues sigue leyendo, que te ofrecemos la guía más completa para que no te pierdas nada.

Cuándo empiezan las Fiestas de El Escorial

Este año el arranque oficial será el viernes 8 de agosto. Ese día empieza lo bueno con el pregón, que será en la Plaza de la Constitución y lo dará Javier Santamarta del Pozo, escritor.

Y una vez arranquen ya podremos vivir todo tipo de actividades, talleres y como no, conciertos.

Cuántos días duran

Las fiestas este año duran del 8 al 15 de agosto, es decir, ocho días completos de actividad ininterrumpida. Se ha sumado una jornada más respecto a años anteriores, lo que permite repartir mejor los actos, ofrecer nuevas propuestas y dar más margen para disfrutarlas sin prisas.

Entre esos ocho días caben como decimos conciertos, teatro, rutas guiadas, actividades infantiles, deporte, folklore, espectáculos de humor, procesiones, verbenas y más. El programa está diseñado para que haya movimiento desde por la mañana hasta bien entrada la noche, cuando las orquestas y DJs se encargan de poner el broche.

Fechas importantes de las Fiestas de El Escorial 2025

Aunque cada jornada tiene su encanto, hay varios días clave que merece la pena destacar:

Sábado 9: se celebra el V Encuentro de Gigantes y Cabezudos con pasacalles y el festival Escofolk , que este año contará con el grupo Ursaria . También habrá espectáculo flamenco por la noche.

se celebra el con pasacalles y el festival , que este año contará con el grupo . También habrá espectáculo flamenco por la noche. Domingo 10: es el Día del Patrón San Lorenzo , el corazón de las fiestas. Hay diana, chocolate con churros, misa solemne, procesión y uno de los conciertos más esperados: la Orquesta París de Noia , en la Lonja del Monasterio.

es el , el corazón de las fiestas. Hay diana, chocolate con churros, misa solemne, procesión y uno de los conciertos más esperados: la , en la Lonja del Monasterio. Lunes 11: se estrena el nuevo Día de las Peñas y Amigos , con paella popular, humor amarillo, juegos en grupo y fiesta en El Parque. Es una de las grandes novedades de este año.

se estrena el nuevo , con paella popular, humor amarillo, juegos en grupo y fiesta en El Parque. Es una de las grandes novedades de este año. Miércoles 13: concierto de Marlon en la Lonja y pasacalles con La Vaillante , la banda de la ciudad hermanada de Saint-Quentin.

concierto de en la Lonja y pasacalles con , la banda de la ciudad hermanada de Saint-Quentin. Jueves 14: noche de Raya Real en la Plaza de la Constitución, sesión de DJ Dipón y el último gran día antes del cierre.

noche de en la Plaza de la Constitución, sesión de y el último gran día antes del cierre. Viernes 15: jornada de despedida con la Travesía de las Cumbres Escurialenses, concierto de Óscar Recio, y el Gran Festival Pop con Despistaos, La Poptelera y DJ El Pulpo.

Además de todo esto, cada tarde hay actuaciones infantiles, conciertos en distintas plazas, feria, atracciones hinchables, visitas turísticas, exposiciones y actividades para todos los públicos.

Dónde son las fiestas

Las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial no se celebran en un único espacio, sino que se extienden por distintos puntos clave del municipio. Esto es importante, sobre todo si no conoces bien la zona y quieres organizar tu ruta:

La Lonja del Real Monasterio: aquí tienen lugar los conciertos más grandes, como Marlon, París de Noia o el Festival Pop final. Es el epicentro musical.

aquí tienen lugar los conciertos más grandes, como Marlon, París de Noia o el Festival Pop final. Es el epicentro musical. Plaza de la Constitución: ideal para actuaciones más cercanas, como Raya Real, tributos a Sabina o Fito, y eventos como el pregón o la carrera de bandejas.

ideal para actuaciones más cercanas, como Raya Real, tributos a Sabina o Fito, y eventos como el pregón o la carrera de bandejas. El Parque: espacio joven, con DJs como Óscar Martínez o Darwin, la disco light +13, y también actividades como el Humor Amarillo o el DiverPlay infantil.

espacio joven, con DJs como Óscar Martínez o Darwin, la disco light +13, y también actividades como el Humor Amarillo o el DiverPlay infantil. Parque de Felipe II: sede del parque de atracciones hinchables, juegos familiares y el Láser Combat del día 15.

sede del parque de atracciones hinchables, juegos familiares y el Láser Combat del día 15. Parque de los Romeros: donde se celebran los cuentacuentos, espectáculos familiares y sesiones de espuma y agua.

donde se celebran los cuentacuentos, espectáculos familiares y sesiones de espuma y agua. Casa de Cultura y Real Coliseo: lugar para exposiciones, conferencias y el acto de Honores y Distinciones.

Todo está muy bien comunicado y preparado para moverse a pie, con señalización y accesos controlados.

Cuándo son los fuegos artificiales

Este año, los fuegos artificiales no están anunciados como un espectáculo central único, como en otras fiestas más grandes, pero sí se contempla un cierre a lo grande con el Gran Festival Pop del 15 de agosto, que tendrá ese aire de despedida y celebración final.

Además, durante toda la semana habrá amenización musical, espectáculos nocturnos, luces, conciertos y charangas que llenan las noches de color. Si los fuegos se confirman a última hora (como ha ocurrido en ocasiones anteriores), lo más probable es que sean el viernes 15, al finalizar los conciertos, en la zona de la Lonja o visible desde El Parque.