Filtran un vídeo íntimo de Wendy Guevara: la reacción de la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’

Wendy Guevara ha vuelto a ser noticia. La joven influencer mexicana se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de las redes sociales, pues su paso por el popular reality de La Casa de los Famosos no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, ha sido su naturalidad y su característico sentido del humor el que ha logrado conquistar el corazón del público. Desde entonces, se ha ido labrando su carrera profesional en la industria del entretenimiento y se ha coronado como uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla al otro lado del charco. Además, en plataformas como Instagram, cosecha, hasta la fecha, casi 8 millones de seguidores. Por ello, no es de extrañar que la polémica surgida durante las últimas horas no haya dejado indiferente a nadie.

La mexicana, al igual que muchos otros rostros conocidos, ha sido víctima de un hackeo cibernético. Al parecer, se ha filtrado un vídeo íntimo suyo en su cuenta de Instagram. Asimismo, el audiovisual fue eliminado rápidamente de la plataforma, pero poco tardaron en aparecer imágenes en otras redes sociales. Ante ello, la propia Wendy Guevara se ha pronunciado y ha explicado que todo se debe a que le robaron el móvil. Por lo tanto, ha sido de esta manera que han conseguido filtrar dicho contenido y hacerlo público. Pero, la influencer, lejos de tomarse la situación de mala manera, ha aceptado que son cosas que pasan.

«Se metieron a mi Instagram y desde ahí lo subieron», dijo a través de una conexión en directo. De esta manera, la joven ha explicado que no siente vergüenza por lo sucedido, pues son situaciones que están a la orden del día. De hecho, se ha comparado con Kim Kardashian, ya que, como ella, es una «una simple mortal» víctima de la ciberdelincuencia.

«A muy pocos nos violan la privacidad (…) es algo que no está en mis manos. Si eso lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?», agrega. Asimismo, la joven, de 31 años, ha querido realizar una pequeña comparativa y ha recordado casos de artistas hispanohablantes. «Ya ven que le pasó a Gabriel Soto, también a David Zepeda, hasta a Jenni Rivera», dijo.

Ante sus declaraciones, los usuarios de las redes sociales han querido aplaudir su humildad y naturalidad. Al fin y al cabo, a pesar de la complicada situación que le está tocando enfrentar, Guevara se está tomando la situación mucho mejor de lo esperado. Una actitud con la que se ha vuelto a ganar al público.

«Todos trabajamos hermanas. Lo principal es que ya yo hablé con mis jefes, aquí de la chamba y todo. Pensé que me iban a regañar, pero me dijeron: ‘No es la primera a la que le ha pasado, no te sientas protagonista’», explicó con humor. «Pero bueno, hermanas. Es algo que todos hacemos», comentó respecto a mantener relaciones sexuales. «A mí me violaron la privacidad. Pero, ¿qué más puedo hacer?», dijo a modo de conclusión.