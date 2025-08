Gloria Camila, tras las declaraciones de un amigo de Michu: «¿Dónde está el límite por el dinero?»

Hace casi un mes, la prensa del corazón se vio consternada con la noticia de la repentina muerte de Michu, ex pareja de José Fernando y madre de su única hija. Desde ese preciso instante, la familia Ortega Cano ha estado en el ojo del huracán tras las numerosas declaraciones de Inmaculada y Tamara, madre y hermana de la fallecida, en diversos medios de comunicación. Este fin de semana, en el plató de Fiesta, Gloria Camila acudió como colaboradora, por lo que se vio obligada a responder a las últimas declaraciones del entorno de Michu sobre ella. Todo comenzó cuando, en estos días, se mostró las «condiciones precarias» en las que viven la madre y la hermana de Michu. «Entramos en la casa de la familia, una vivienda de 30 metros cuadrados en condiciones bastante carentes», comentaron desde el magazine de Telecinco. Posteriormente, dieron unas informaciones que dejaron visiblemente descolocada a Gloria Camila.

«Lo que me ha impactado es lo del tiroteo, me preocupa bastante. Si ahí es donde quieren tenerla no sería el mejor sitio, eso hay que estudiarlo. No voy a juzgar una casa que no es la suya», comentó la hija de Rocío Jurado. Por si fuera poco, también ha hablado la ex pareja de la hermana de Michu: «Todo el día dañándome, tonteando con mis amigos y sin dejarme salir». El hombre quiso ir mucho más allá: «Tamara llegó a decir que era famosa, que trabajaba en Telecinco y que cobraba mucho dinero». Algo que, supuestamente, lleva diciendo desde su aparición en Sálvame allá por 2022. «Michu llamaba a Tamara delante de mí para que la ayudara y decía que se fuera a su casa», ha desvelado el invitado, respecto a la relación que supuestamente había entre las hermanas. Tamara, tras su salida de TardeAR, fue contundente: «No le voy a dar rollos a ellos porque están aburridos».

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Sergio, amigo de Michu, ha querido cargar contra Gloria Camila y su familia: «La familia de José a Michu no la ha querido nunca, le han hecho feos terribles. Gloria es una persona súper falsa porque lo que se ve en televisión para nada es lo que está en la calle».

Es más, ha asegurado que la colaboradora de Fiesta no es «ni buena hermana, ni hija». Eso sí, tiene muy buenas palabras hacia José Fernando: «Es una persona súper educada y falta de cariño. La familia no se ha hecho cargo de él. Llamo a Gloria un día para decirle que estaba en la calle, que estaba bien y me dice que tuviera cuidado de que no le pasara nada».

Gloria Camila reconoció no tener ni idea de quién era Sergio, alegando que no estuvo presente en los últimos días de Michu. En Fiesta, la tertuliana quiso preguntar «dónde está el límite por dinero», dejando claro que el tema de su sobrina se va a resolver tarde o temprano: «Ese tema está en manos de la justicia y este tema se estudiará».