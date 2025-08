Terelu Campos, tras las críticas por la portada en Lecturas: «He heredado la buena genética de mi madre»

Hace tan solo unos días, Terelu Campos sorprendió al convertirse en protagonista de la portada de la revista Lecturas. De esta manera, hemos sido testigos de cómo la madre de Alejandra Rubio ha querido sincerarse como nunca sobre su vida personal: «Echo de menos los besos y los abrazos de un hombre». Y añadió: «No tengo miedo a nada y a enamorarme menos. No voy a mentir, me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial, pero ya está, no quiero nada más». Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de De Viernes quiso pronunciarse sobre su etapa en Supervivientes 2025: «Es la primera vez que poso sin taparme, con el bikini me siento insegura. Solo me lo pongo en la casa de mi madre de Málaga». Más allá de las declaraciones que hizo, la hija de María Teresa Campos ha sido objeto de numerosas críticas en redes sociales y diversos programas de televisión.

Y todo por los supuestos retoques fotográficos realizados en la imagen escogida para la portada de la mencionada revista. De hecho, durante estos días, se han hecho numerosas bromas y memes sobre este asunto. Así pues, durante su paso por el programa Fiesta que actualmente presenta, Terelu Campos ha querido pronunciarse al respecto: «Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de Supervivientes y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color», explicó a sus compañeros. Lejos de que todo quede ahí, reconoció que la portada tiene algún que otro retoque. Uno de ellos ha sido, precisamente, colorear el abdomen de Terelu Campos para que tuviese el mismo tono que el resto del cuerpo. Pero no todo queda ahí, puesto que también optó por quitarse «alguna que otra arruguita».

«Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír», comentó la presentadora de televisión. Aun así, quiso explicar algo más: «Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre», aclaró.

Las redes sociales reaccionan a las palabras de Terelu Campos: «¡No se lo cree ni ella!»

Como era de esperar, numerosos usuarios de la red social X (antes conocida como Twitter), han querido pronunciarse ante las declaraciones de la hija de Terelu Campos sobre los retoques en su entrevista con Lecturas. Lo han hecho respondiendo al tuit compartido por los compañeros de Fiesta, donde se hacían eco de las palabras de su compañera.

«¡Hombre, que en la portada no es la misma cara que en el programa! Una cosa son arrugas y otra parecer que tienes 30 años», «Jajaja, no sé la cree ni ella!!!!!”, «Comparar la portada con ella que está allí a ver si está igual» o «A quien quiere engañar» son algunos de los comentarios que se pueden leer en la mencionada red social.