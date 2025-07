Las redes arden con la ‘nueva cara’ de Terelu Campos en la portada de Lecturas: ¿qué le ha pasado?

Terelu Campos está viviendo uno de los años más sorprendentes y especiales de su vida. No solamente porque comenzó 2025 con el recién estrenado título de abuela, sino porque ha estado inmersa en numerosos proyectos profesionales. Entre ellos, su papel protagonista en una obra de teatro y en su participación en Supervivientes 2025, donde tuvo la oportunidad de tirarse del helicóptero hasta en dos ocasiones. De esta forma, y como no podía ser de otra manera, la hija de María Teresa Campos ha dado el paso de volver a protagonizar una portada de una revista del corazón. En este caso, hablamos de Lecturas. La colaboradora de De Viernes no ha dudado en hacer uno de los posados más esperados del verano, donde ha lucido traje de baño, pero también ha hecho unas declaraciones verdaderamente espectaculares: «Echo de menos los besos y los abrazos de un hombre», ha confesado la también presentadora.

Lejos de que todo quede ahí, la madre de Alejandra Rubio ha querido tirar de sinceridad en esta entrevista: «No tengo miedo a nada, y a enamorarme menos. No voy a mentir, me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial, pero ya está, no quiero nada más». De esta forma, con esta nueva portada, Terelu Campos ha querido dejar algo caer: «¿Hay hombres interesados en mí? Sí. ¿Estoy yo interesada en alguno? No». Respecto a su paso por Supervivientes 2025, entre las muchas cuestiones que ha conseguido superar, hay algo en concreto que quiere poner en valor: «Es la primera vez que poso sin taparme, con el bikini me siento insegura. Solo me lo pongo en la casa de mi madre de Málaga». A pesar de todo, lo cierto es que esta portada –sobre todo la imagen escogida- ha acabado siendo objeto de numerosas críticas entre los usuarios de las redes sociales.

Un claro ejemplo lo encontramos en X (antes conocido como Twitter), plataforma en la que muchas personas han querido aprovechar la publicación de la portada por parte de Lecturas para dar su opinión. Y no solamente respecto al titular, sino por la imagen escogida. ¡Muchos están convencidos de que ha habido un retoque excesivo!

«Esta foto no se parece en nada a lo que hemos visto en Supervivientes, ni el domingo en televisión, no sé a quién quieren engañar», «Yo quiero lo que se toma Terelu para hacer las portadas», «Hay un poco de foto en el Photoshop, en serio, que no hace falta que le sentó la isla muy bien. Qué bochorno…» o «La Terelu retocada con IA… ¿o acaso no la vimos en Supervivientes toda rechoncha que parecía una foca?», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la mencionada red social.

Otros, en cambio, han optado por tirar de ironía para comentar la imagen de la portada de Lecturas: «Hubiese sido un bonito detalle poner una foto de Terelu en la portada, deberíais tenerlo en cuenta la próxima vez» o «Yo le pondría un filtro…», son varios de los mensajes de los usuarios de X que no han dudado en comentar esta exclusiva.