Ni se te ocurra ponerte perfume en el cuello: un experto en emergencias manda un aviso y puede ser fatal
Toma nota de lo que dice este experto sobre ponerse perfume en el cuello
Un experto en emergencias manda un aviso y puede ser fatal, será mejor que no pongas perfume en el cuello. Un gesto que solemos hacer de una forma casi rutinaria es ponernos el perfume en el cuello, de una manera que quizás hasta ahora no hubiéremos ni imaginado. Este tipo de gestos que son más importantes de lo que nos pensábamos, pueden acabar siendo los que nos marquen de cerca con ciertas novedades que este experto nos explica.
Un sanitario que se ha convertido en viral por compartir una información que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado que tenemos por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo cada una de las herramientas que tenemos, pero con cierta consideración, teniendo en cuenta algo tan destacado como la salud. La manera de cuidar nuestra salud hoy en día, tira por tierra algunas peculiaridades que hace unos años eran indispensables. De esta manera podremos conseguir un extra de buenas sensaciones de una forma que nos sorprenderá más de la cuenta. Un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible, con algunas novedades que pueden ser claves y que sin duda alguna nos invitan a reflexionar.
Ponerte perfuma en el cuello no es una buena idea
El olor corporal es algo que cuidamos al máximo. De la misma forma que la ropa que llevamos es indispensable saber la manera en la que podemos estar dando una buena impresión a través del olfato. Un sentido que puede ser una buena carta de presentación.
En esencia lo que necesitamos es mantener nuestro cuerpo limpio, una ducha diaria o casi diaria, hace necesario en mayor o menor medida esa colonia que se ha convertido en nuestra carta de presentación. Al final lo que buscamos es poder mostrar ese cuerpo en plena forma que nos representará.
Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que ese olor pasará a un segundo plano. Al final, lo que acabaremos necesitando es obtener otro detalle esencial que puede acabar significando un plus de buenas sensaciones.
Este perfume que nos ponemos de forma automática, de la misma forma que lo hacemos con el desodorante, puede estar en el lugar equivocado. Si eres de los que te pones perfume en el cuello, quizás no sea una buena idea.
Un experto en emergencias manda un aviso sobre este gesto
Ponerse perfume en el cuello puede provocar manchas en el cuello, como consecuencia de un sol que golpea con fuerza. Pero, además, también puede afectar a nuestro sistema endocrino, teniendo en cuenta que la mayoría de perfumes no dejan de ser una combinación química.
Si lo que quieres es oler bien, los expertos de Laboratoriosnaturomatic nos dan una serie de consejos que debemos seguir para que nos dure más ese aroma que tanto nos gusta.
- Aplicar el perfume después de la ducha. La piel absorbe mejor el perfume cuando se encuentra limpia y cálida. Lo ideal es ducharse con agua caliente para que los poros se abran y la fragancia penetre mejor. Además, es recomendable utilizar un gel de baño o jabón que tenga un aroma muy ligero, para que no quite protagonismo al perfume. Sin embargo, sí es aconsejable utilizar tras el baño crema o aceite hidratante, ya que mejorará la receptividad del perfume.
- Rociar el perfume sobre la piel. Aplicar el perfume directamente sobre la prenda de vestir puede dejar marcas y manchar las prendas. El perfume es más potente en los ‘puntos de pulso’, es decir, las áreas de las rodillas, los codos, la clavícula y el cuello. Además, hay que aplicarlo a una distancia de 10 centímetros de la piel.
- Aplicar el perfume en los ‘puntos de pulso’. Los ‘puntos de pulso’ son las áreas en las que los vasos sanguíneos están cerca de la piel y, por lo tanto, los que más calor emiten. Como el calor sube al aire, la fragancia se intensifica cuando se aplica en estas zonas y tiende a oler más. Los puntos más utilizados son las clavículas, las rodillas y el escote. La zona del cuello o la clavícula tiene muchas hendiduras, debido a la estructura ósea, ideales para que el perfume repose e interactúe profundamente con la piel. La zona de detrás de las rodillas también potencian el perfume al estar en constante movimiento y generar calor, al igual que sucede en el área del interior de los codos.
- Aplicar el perfume con golpecitos suaves. Si la fragancia que quieres recomendar no tiene rociador o atomizador, hay que aplicar el perfume sobre los ‘puntos de pulso’ y extenderlo dando golpecitos. También se puede rociar sobre las manos e impregnar la zona a través de movimientos circulares suaves. Un error muy común es frotarse las muñecas tras echarse perfume, ya que al hacerlo se rompen las moléculas de la fragancia y modifica su aroma.
- Perfume en el pelo. Otra opción es aplicar el perfume en el pelo ayudándote de un peine o cepillo para poder llegar a todas las zonas del cabello. Hay que tener cuidado a la hora de rociar el perfume sobre el pelo ya que este tiende a resecarse a causa del alcohol.
