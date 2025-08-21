Ni se te ocurra ponerte perfume en el cuello: un experto en emergencias manda un aviso y puede ser fatal

Un experto en emergencias manda un aviso y puede ser fatal, será mejor que no pongas perfume en el cuello. Un gesto que solemos hacer de una forma casi rutinaria es ponernos el perfume en el cuello, de una manera que quizás hasta ahora no hubiéremos ni imaginado. Este tipo de gestos que son más importantes de lo que nos pensábamos, pueden acabar siendo los que nos marquen de cerca con ciertas novedades que este experto nos explica.

Un sanitario que se ha convertido en viral por compartir una información que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado que tenemos por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo cada una de las herramientas que tenemos, pero con cierta consideración, teniendo en cuenta algo tan destacado como la salud. La manera de cuidar nuestra salud hoy en día, tira por tierra algunas peculiaridades que hace unos años eran indispensables. De esta manera podremos conseguir un extra de buenas sensaciones de una forma que nos sorprenderá más de la cuenta. Un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible, con algunas novedades que pueden ser claves y que sin duda alguna nos invitan a reflexionar.

Ponerte perfuma en el cuello no es una buena idea

El olor corporal es algo que cuidamos al máximo. De la misma forma que la ropa que llevamos es indispensable saber la manera en la que podemos estar dando una buena impresión a través del olfato. Un sentido que puede ser una buena carta de presentación.

En esencia lo que necesitamos es mantener nuestro cuerpo limpio, una ducha diaria o casi diaria, hace necesario en mayor o menor medida esa colonia que se ha convertido en nuestra carta de presentación. Al final lo que buscamos es poder mostrar ese cuerpo en plena forma que nos representará.

Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que ese olor pasará a un segundo plano. Al final, lo que acabaremos necesitando es obtener otro detalle esencial que puede acabar significando un plus de buenas sensaciones.

Este perfume que nos ponemos de forma automática, de la misma forma que lo hacemos con el desodorante, puede estar en el lugar equivocado. Si eres de los que te pones perfume en el cuello, quizás no sea una buena idea.

Un experto en emergencias manda un aviso sobre este gesto

Ponerse perfume en el cuello puede provocar manchas en el cuello, como consecuencia de un sol que golpea con fuerza. Pero, además, también puede afectar a nuestro sistema endocrino, teniendo en cuenta que la mayoría de perfumes no dejan de ser una combinación química.

Si lo que quieres es oler bien, los expertos de Laboratoriosnaturomatic nos dan una serie de consejos que debemos seguir para que nos dure más ese aroma que tanto nos gusta.