Abascal: «Entraremos en el Gobierno extremeño con una vicepresidencia y consejerías acorde a los votos»

Lo primero que llama la atención de Santiago Abascal (Bilbao, 1976) es que cualquiera diría que lo han jibarizado. Los 11 kilos menos que ha perdido de un par de meses a esta parte se notan, y mucho, en un personaje con cuerpo de armario que antes pesaba 96 kilogramos y ahora 85. Llega para hablar de sus planes para Extremadura –donde mañana empieza una negociación a cara de perro con María Guardiola– de la captura de Nicolás Maduro, consecuentemente de Donald Trump y de los que para él constituyen los dos grandes problemas de España: la inmigración y la vivienda. Y avanza que, si llega al Gobierno, se hará un Trump con todos los ilegales. Es plenamente consciente de que los vientos de la demoscopia soplan a su favor pero prefiere mantener los pies en la tierra y descarta desvelar qué estrategia tomará con el PP tras las próximas elecciones autonómicas y no digamos ya después de unas eventuales generales. Eso sí, en Extremadura habrá volantazo: Vox exige una Vicepresidencia primera y varias consejerías.

PREGUNTA.- ¿Van a entrar en el Gobierno de Extremadura?

RESPUESTA.- Hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox.

P.- Es un cambio total y absoluto respecto a cuando salieron de todos los gobiernos autonómicos. Porque ustedes se salieron de todos los gobiernos autonómicos y ahora vuelven por Navidad…

R.- No, no es un cambio. El Partido Popular nos engañó y tuvimos que salir de los gobiernos. Ahora se han producido unas nuevas elecciones, hay una nueva relación de mayorías y ellos dicen que nosotros no queremos gobernar porque han esparcido un bulo. Pero no es una cuestión de consejerías, de números, o de tener una vicepresidencia: se trata de hacer políticas concretas asignadas a esas consejerías y ejecutadas por esa vicepresidencia para asegurarnos de que se producen los cambios.

P.- ¿Quién será el candidato a la vicepresidencia?

R.- Lo valoraremos, pero lógicamente nuestro candidato es la persona más adecuada. Pero lo importante no son las personas ni el nombre. Lo importante es el contenido de las políticas. Si nosotros entramos en los gobiernos es para cambiar las cosas. De la misma forma que otras agrupaciones del Partido Popular han sido capaces de pactar con nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.

P.- ¿Por qué en Extremadura sí y en otros sitios no necesariamente?

R.- No es una cuestión dogmática entrar en un gobierno. Extremadura es precisamente donde más desconfianzas podemos tener, no sólo por la mentira, sino por el modelo que se ha desarrollado en la campaña. Y para tener garantías de que el cambio se produce, tenemos que estar controlando que esas consejerías hacen lo adecuado. Debemos pilotar nosotros personalmente ese cambio, pero no es necesario que sea así en todos los lugares.

P.- ¿Qué cambios exigen?

R.- Lo que sí es una decisión que no tiene marcha atrás es que tienen que producirse cambios en las materias que nosotros hemos pedido en la Comunidad Valenciana. Tienen que producirse cambios que tienen que ver con la reindustrialización, con la oposición al Pacto Verde, con la oposición a las políticas migratorias, con la rebaja fiscal y con el fin del gasto político. Y si eso se produce estando fuera del Gobierno y podemos tener confianza, no es necesario entrar en un gobierno, pero en este caso consideramos que es necesario. Y sobre todo, estamos contestando también al bulo ese del Partido Popular.

P.- ¿Qué sintió usted cuando la señora Guardiola en campaña le llamaba machista reiteradamente?

R.- Nada. Sentí que estaba nerviosa porque veía que no llegaba la mayoría absoluta. Y bueno, pues le llevó a utilizar argumentos propios de Irene Montero, porque jamás hemos hecho una referencia a la señora Guardiola por su sexo. Hemos hecho una referencia a sus posiciones. Le hemos reprochado que convoque unas elecciones innecesarias con el ánimo de destruir a Vox, cuando lo que han demostrado es que los extremeños querían el doble de Vox.