Abascal: «Tenemos que echar a unos 600.000 inmigrantes ilegales al año»

Santiago Abascal anuncia un plan de deportaciones masivas si llega a la Presidencia del Gobierno, siguiendo el modelo de Donald Trump en Estados Unidos. El líder de Vox cifra en 600.000 las personas que han entrado ilegalmente en España el año pasado y promete expulsar a esa misma cantidad «este año en cuanto entremos» y «probablemente 600.000 cada año durante bastante tiempo».

Abascal denuncia que «aquí no se cumplen las leyes de extranjería» y critica la contradicción de quienes «invocan el derecho internacional» pero «no cumplen sus propias leyes». El líder de Vox defiende la «repatriación inmediata de todos los ilegales», la deportación de quienes cometan delitos graves, «sean ilegales o legales», y un proceso de «remigración» para expulsar a quienes «han venido a España no para trabajar, sino simplemente para vivir del esfuerzo de los demás». Para lograrlo, promete utilizar «las leyes que tenemos, cambiar las leyes necesarias e incluso hacer que se cambien los acuerdos internacionales».

PREGUNTA.- Si usted es presidente del Gobierno, ¿se hará un Trump y cogerá a todos los inmigrantes ilegales y los pondrá de patitas en la calle, que es lo que marca la ley, por otra parte?

RESPUESTA.- Nosotros queremos que las leyes se cumplan. Es curioso que esos que invocan el derecho internacional no cumplen sus propias leyes aquí, porque aquí no se cumplen las leyes de extranjería. Lo cierto es que han entrado 600.000 personas ilegalmente en España el año pasado. Se espera que este año vuelvan a entrar otras 600.000. Eso significa que tenemos que echar a 600.000 este año en cuanto entremos. Y probablemente 600.000 cada año durante bastante tiempo hasta hacer que todos los que han entrado ilegalmente o todos los que están aquí ahora mismo atrincherados, viviendo del esfuerzo de los demás, pero no trabajando, se vayan de España. Creemos que hay que repatriar inmediatamente a todos los ilegales, que hay que deportar a los que cometan delitos graves, sean ilegales o sean legales, y que hay que iniciar un proceso de remigración de las personas que han venido a España no para trabajar, sino simplemente para vivir del esfuerzo de los demás o vivir del erario público o de los impuestos de los trabajadores.

P.- ¿Con usted todos los ilegales saldrán de España?

R.- Esa es nuestra pretensión, utilizando las leyes que tenemos, cambiando las leyes necesarias e incluso haciendo que se cambien los acuerdos internacionales que dificultan en muchos casos también estas políticas.