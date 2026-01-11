Abascal: «Espero que se descubra si Zapatero ha cobrado dinero de la dictadura venezolana»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado su esperanza de que algún día se pueda «descubrir y probar» si el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «ha cobrado dinero de la dictadura venezolana». En una entrevista con OKDIARIO, el líder del tercer partido español ha asegurado que se trata de «una sospecha generalizada» y ha exigido que Zapatero asuma responsabilidades, «espero que ante los tribunales», por su papel como «blanqueador del régimen» de Nicolás Maduro y su «conexión con el Gobierno de España».

Abascal ha añadido que el ex presidente socialista «no es honrado intelectual ni moralmente», aunque ha admitido desconocer si lo es «económicamente». Las declaraciones del líder de Vox se producen el mismo día en que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra Zapatero por una querella interpuesta por HazteOir por sus vínculos con la narcodictadura chavista.

PREGUNTA.- Los presos políticos que se están empezando a liberar, hay más de mil en Venezuela, se los está apuntando como tanto personal José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué le parece a usted esta interpretación de la historia?

RESPUESTA.- Bueno, no me la creo. Yo creo que esto es un tanto del Gobierno de los Estados Unidos y de la oposición venezolana, que ha presionado extraordinariamente y eso ha llevado a la debilidad del régimen. Si fuera un tanto de Zapatero, los habrían soltado antes. Yo lo que espero es que suelten a todos inmediatamente y que sepamos de una vez por todas cuál ha sido el papel nefasto de Zapatero en Venezuela como blanqueador del régimen y como conexión con el Gobierno de España. Algún día lo sabremos y tendrán que asumir responsabilidades. Espero que ante los tribunales.

P.- ¿Ha cobrado dinero de la dictadura venezolana José Luis Rodríguez Zapatero?

R.- No lo sé. Si lo supiera… A mí no me cuentan nada. Yo creo que no debo elucubrar sobre cosas de las que no tengo constancia documental. Es una sospecha generalizada que tenemos todos y yo espero que eso se pueda descubrir y probar.

P.- ¿Es honrado José Luis Rodríguez Zapatero?

R.- Honrado intelectualmente, honrado moralmente no lo es. Económicamente lo desconozco. Pero yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel nefasto en España. A veces la honradez se mide sólo en términos económicos y creo que hay que medir la corrupción moral también desde otras perspectivas.

P.- Podríamos hablar de Pedro Sánchez…

R.- Ya sabremos tarde o temprano si han robado él y su familia. Pero aunque eso no hubiese ocurrido, le recuerdo que ha comprado con dinero público una investidura. Está comprando permanentemente, troceando la soberanía de España y luego habla de la de Venezuela, pero está comprando permanentemente la permanencia en el poder. Una semana más, un día más, un mes más. El otro día recibiendo a Junqueras. Y yo creo que eso no es de gente honrada.