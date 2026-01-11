Abascal: «Hay que dar las gracias a Trump por haber tomado la decisión de capturar a Maduro»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado en esta entrevista exclusiva con OKDIARIO la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y ha contrapuesto la actuación de Washington con la del Gobierno de Pedro Sánchez en Venezuela. «Mientras que el Gobierno de España se encargó de extraer al legítimo ganador de las elecciones de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho es extraer al dictador y ponerlo ante los tribunales», ha afirmado.

Abascal ha aprovechado para arremeter contra José Luis Rodríguez Zapatero, del que espera que «algún día» se sepa «cuál ha sido su papel nefasto en Venezuela como blanqueador del régimen y como conexión con el Gobierno de España», y ha asegurado que el ex presidente socialista «no es honrado intelectualmente ni moralmente». Sobre Pedro Sánchez, Abascal ha sido aún más contundente: «Es el capo de la mafia».

PREGUNTA.- ¿Usted se imaginaba que iba a haber una operación de este tipo [la captura de Maduro]?

RESPUESTA.- Pues la verdad es que no, y por lo tanto yo me alegré, lo celebré, lo aplaudí y creo que tenemos que dar las gracias al presidente de los Estados Unidos por haber tomado esa decisión. Ahora están todos los opinadores poniendo pegas, mentando el derecho internacional y resulta que ahora el derecho internacional sirve para proteger a los tiranos y no para proteger a los pueblos. Y sobre todo, para proteger a una tiranía que no respetaba el derecho nacional. Aquí invocan el derecho internacional los que vulneran el derecho nacional en España, los que pisotean la Constitución, los que asaltan el Tribunal Constitucional, lo pactan y se lo reparten. Y de repente un gobierno democrático quita de en medio a un tirano y lo lleva ante la justicia norteamericana, acusado de narcotráfico…

P.- Y que estaba en busca y captura…

R.- Y que había atacado frontalmente la soberanía de su propio país, no aceptando el resultado electoral que dio la victoria a Edmundo González. Por lo tanto, yo sólo tengo motivos para aplaudir. Esto es un tanto del Gobierno de los Estados Unidos y de la oposición venezolana, que ha presionado extraordinariamente y eso ha llevado a la debilidad del régimen. Si fuera un tanto de Zapatero, habrían soltado antes a los presos políticos. Yo lo que espero es que suelten a todos inmediatamente y que sepamos de una vez por todas cuál ha sido el papel nefasto de Zapatero en Venezuela como blanqueador del régimen y como conexión con el Gobierno de España.