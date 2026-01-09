Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado la semana que viene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que mantendrá una reunión la semana que viene con María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.

«Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla», ha afirmado en una entrevista, en la que ha destacado que la heroína antichavista «es una persona muy agradable».

El mandatario estadounidense ha respondido también a la propuesta de Machado de compartir el Premio Nobel de la Paz que recibió el pasado mes de diciembre. «Sería un gran honor», ha señalado Donald Trump, antes de declarar: «He detenido ocho guerras». Algo que viene defendiendo desde hace un tiempo.

El control de Venezuela

Este jueves, 8 de enero, Machado indicó que le gustaría que el proceso de transición en Venezuela fuera «lo más rápido posible», pero el presidente norteamericano ha dejado claro que su intención es mantener el control durante un periodo «largo» argumentando que el país necesita recuperarse.

«No podemos correr el riesgo de que alguien más tome el control de Venezuela que no tenga en mente el bienestar del pueblo venezolano. No vamos a permitir que eso suceda», advirtió Trump tras la captura del narcodictador.

Así las cosas, Washington ha confirmado su intención de tomar el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país. En este contexto, Trump apuntó a un plan para hacerse con «entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado», en medio de su iniciativa para cambiar las alianzas en el sector energético mundial.

Respecto a la convocatoria electoral, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha anunciado la intención de desarrollar un proceso en tres fases «para evitar el caos en el país». Siendo la última fase la transición, entendiendo que ese cambio político lo representan las elecciones.