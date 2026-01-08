Los intereses políticos de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela están siendo gestionados por su primo hermano y persona de máxima confianza, José Miguel Vidal Zapatero. Fuentes cercanas al ex presidente socialista han confirmado a OKDIARIO que Vidal está «coordinando la estrategia para salvar la posición de poder de Zapatero» en el país tras la detención de Maduro, mientras sirve de enlace con el Gobierno de España.

Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere ahora desvincular la actividad de Zapatero de la institución pública, el primo y consejero del ex presidente ha formado parte de la plantilla de Presidencia del Gobierno como asesor desde 2018 y hasta 2024, según ha podido saber este periódico. Durante todos esos años, el Estado financió su salario, que habría rondado los 70.000 euros anuales, en calidad de personal eventual como «vocal asesor de ex presidente».

Es decir, que el primo de Zapatero ha estado cobrando de dinero público mientras ejercía como su hombre de confianza en las sombras gracias que el ex presidente puede contar con dos puestos de libre designación de nivel 30 y 18 del organigrama de la Administración pública a cargo de Presidencia de Gobierno.

Un estratega que opera desde la sombra

El papel de José Miguel Vidal Zapatero como estratega en la sombra para los socialistas no se limita a la gestión actual de los negocios del PSOE en Hispanoamérica. El primo del ex presidente ha ocupado al menos dos posiciones de poder más gracias a su parentesco.

Vidal, licenciado en Derecho, fue director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en los tiempos en los que el dirigente socialista fue jefe del Ejecutivo. Sin embargo, pese a haber tenido un destacado papel en las decisiones más trascendentes que se tomaban de puertas para dentro en el Gobierno, no son muchos los que le ponen cara o han oído hablar de él, una característica común a todos los denominados «fontaneros» del Gobierno.

Las fuentes del entorno del ex presidente consultadas por este medio destacan que siempre ha sido su colaborador más próximo, incluso desde antes de que llegara al Gobierno. Durante dicho periodo compartió el asesoramiento precisamente con el ya fallecido José Enrique Serrano.

Del Gobierno a la Agencia EFE

A partir de 2010 la ubicación de Vidal cambió, pero siguió manteniendo una posición influyente en otra de las ramas del Estado, esta vez en la Agencia EFE como miembro de su Consejo de Administración.

Ese «enchufe» del ex presidente cayó en esa etapa como una bomba en la empresa pública y fue duramente criticado por UGT, quien acusó a Zapatero de seguir «ayudando a llegar a fin de mes» a su primo hermano: «Acuérdese de EFE para cumplir sus promesas electorales y no sólo para hacer un regalito a su primo y ‘fontanero’», recriminaron en su momento desde el sindicato.

De hecho, la propia dirección de EFE, dada la polémica, se desmarcó de lo ocurrido y explicó que ellos no tenían nada que ver con el nombramiento, ya que los miembros del Consejo siempre eran elegidos «por el Ministerio de Economía y Hacienda».

Coordinador de la estrategia chavista

Ahora Vidal continúa ejerciendo su influencia en la sombra, formando parte del círculo más íntimo de Zapatero y coordinando las acciones del ex presidente en Venezuela para evitar, a toda costa, que sus estrechos lazos con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro conduzcan a serios problemas a su primo hermano y a sus confidentes socialistas en España.