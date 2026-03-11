Grinda defendió que Stampa estuviera «enrollado» con la abogada de Podemos: «Peor es que el novio de Delgado sea abogado en Tándem»

El fiscal anticorrupción José Grinda restó importancia en el chat secreto de La Compañía a la connivencia de su compañero con los abogados del partido morado mientras arremetía contra los vínculos de la ex fiscal general con el ex juez Baltasar Garzón, cuyo despacho defendía a varios investigados en la causa Tándem.

La defensa de Ignacio Stampa llegó desde dentro del mismo grupo secreto que había contribuido a alimentar el escándalo. En un audio enviado al chat de La Compañía, el fiscal anticorrupción José Grinda quitó hierro a la relación entre su compañero y la abogada de Podemos Marta Flor Núñez con un argumento que resumía con brutal claridad la lógica del grupo: «Peor es que el novio de Delgado sea abogado en Tándem». La frase no era sólo una defensa de Stampa. Era una declaración de guerra contra la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y contra su pareja, el ex juez Baltasar Garzón.

Frente a las críticas que apuntaban a Stampa por su proximidad a los abogados de Podemos en el marco de una causa en la que el partido ejercía la acusación popular, el fiscal anticorrupción Grinda ofrecía una comparación que, en su mente, zanjaba el debate: lo que hacía Stampa era, como mucho, un problema menor. El escándalo de verdad era que Garzón —director de un despacho que defendía a varios de los principales investigados en el caso Tándem— fuera la pareja sentimental de quien dirigía la Fiscalía General del Estado.

La lógica del «y tú más» con la que Grinda blindaba a Stampa en el chat es, sin embargo, una confesión implícita. Para relativizar la conducta de su compañero, Grinda tenía que admitir que esa conducta era, cuando menos, cuestionable. Y lo hacía en el mismo foro en el que Stampa había prometido a los abogados de Podemos que quería «ayudarles» a paralizar en el Tribunal Supremo la sentencia a favor de Eduardo Inda en el caso Granadinas.

Dos escándalos, un mismo chat

Los audios y mensajes de La Compañía a los que ha tenido acceso OKDIARIO muestran que Grinda era plenamente consciente de los vínculos entre Stampa y el equipo jurídico de Podemos. Lejos de considerarlos un problema, los veía como un activo: Stampa era el hombre de la Fiscalía Anticorrupción que garantizaba que la investigación del caso Tándem discurriera por los cauces que interesaban al grupo. Su presunta relación con Marta Flor no era un escándalo a ocultar, sino una ventaja a preservar.

Lo que sí era un escándalo para Grinda —y lo verbalizó con la contundencia que le caracterizaba en el chat— eran los vínculos de Delgado con Garzón. La ex fiscal general había afirmado públicamente que su pareja «no está como abogada en ninguno de los procedimientos» del caso Tándem. Grinda desmontó esa afirmación en otro audio del mismo chat: «Tiene el cuajo de decir que su pareja no está como abogada en ninguno de los procedimientos. Cuando su despacho lleva a tres. Claro, su despacho resulta que no es un despacho en el que sea un abogado, es que él es el director del despacho. Es la hostia, qué sinvergüenzas».

El expediente que Delgado usó como arma

La defensa que Grinda hacía de Stampa en el chat tenía también una dimensión estratégica. En ese mismo período, Delgado había abierto una investigación al fiscal en la Fiscalía de Madrid por presunta revelación de secretos a Marta Flor, y utilizó ese expediente como argumento para denegarle la plaza fija en Anticorrupción en octubre de 2020, lo que supuso su apartamiento definitivo del caso Tándem. Para La Compañía, esa maniobra no era una respuesta institucional a una irregularidad real, sino una operación de limpieza destinada a proteger a Villarejo y a los intereses del despacho de Garzón.

En ese contexto, la frase de Grinda —»peor es que el novio de Delgado sea abogado en Tándem»— no era solo una defensa de Stampa. Era la síntesis de la tesis central de La Compañía: que la Fiscalía General estaba siendo utilizada para proteger a los mismos investigados que el grupo había creado para perseguir. La ironía es que quien lo denunciaba era el mismo fiscal que había convertido ese grupo en un instrumento de coordinación política con Podemos.