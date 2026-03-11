Previsión AEMET: Intervalos nubosos y lluvias débiles en Castilla y León, con ascenso de temperaturas

Hoy, 11 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos, especialmente en el norte, donde podrían registrarse algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán, mientras que las máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso, notable en el suroeste. Además, se esperan heladas débiles en zonas de montaña y áreas de meseta del este y sur, con un viento del oeste o variable, generalmente flojo.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 11 de marzo

Cielo variable con posibilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy promete ser un juego de luces y sombras. A primera hora, el sol asomará tímidamente, mientras las nubes se entrelazan en un vaivén que sugiere la posibilidad de algunas gotas dispersas. La temperatura mínima rondará los 3 grados y aunque la brisa será suave, con un viento que soplará del sur a unos 5 km/h, la humedad se sentirá algo cargada, alcanzando hasta el 100% en momentos.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 16 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 19:23. Sin embargo, hay margen para chubascos, especialmente en la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente. La sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Con unas 11 horas de luz, el día se presenta como una invitación a disfrutar de los matices del tiempo en esta hermosa ciudad.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto, donde la temperatura se sitúa en 4°C, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero ascenso térmico, alcanzando los 14°C por la tarde, aunque la humedad puede resultar agobiante, con picos del 90%. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, lo que añade un toque de intensidad al ambiente. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene latente.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:41. La temperatura mínima se sitúa en 1°C, pero la sensación térmica será un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 14°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 100%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 16°C. No se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Con el sol poniéndose a las 19:24, Salamanca tendrá más de 11 horas de luz, perfecta para actividades al aire libre. El viento soplará suavemente del norte a 5 km/h, sin causar molestias.

Valladolid: cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 16 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo.

Con vientos suaves del sur y sin previsión de lluvia, es un día perfecto para realizar actividades al aire libre. Aprovechar la tranquilidad de la tarde puede ser una excelente opción para desconectar y disfrutar del entorno.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 14 grados por la tarde. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que la probabilidad de lluvia aumentará hacia la tarde-noche. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y un paraguas, por si acaso, para disfrutar de un paseo sin sorpresas.

Palencia: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 2°C. A medida que avanza la mañana, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 15°C por la tarde, creando un contraste agradable en la jornada.

Sin embargo, se prevé que el viento sople con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja. Se recomienda abrigarse un poco al salir y estar atentos a posibles cambios en el cielo hacia la tarde, donde podrían aparecer algunas nubes.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 2 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La brisa suave del viento, que sopla a unos 5 km/h, añade un toque agradable al ambiente, aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, elevando la temperatura hasta los 11 grados por la tarde. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, así que es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar de la calidez del sol. No olvides llevar contigo unas gafas de sol para protegerte de los rayos.

Segovia: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 4°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 13°C por la tarde, aunque la humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga en torno a los 13°C.

Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían añadir un toque de frescura y es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir. La tarde podría traer algunas nubes, pero no se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo a las 19:18.

Día fresco con nubes y sol en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 19:11. La temperatura mínima se sitúa en 1°C, pero la sensación térmica puede ser un poco más fresca. A medida que avanza la jornada, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 13°C, aunque la tarde podría traer algunas nubes y una leve probabilidad de lluvia.

La brisa será suave, con vientos del norte a una velocidad de 15 km/h, lo que aportará frescura a la tarde. La humedad variará entre el 60% y el 90%, creando un ambiente agradable. En resumen, será un día fresco y variable, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que caiga la noche.