El Partido Popular registrará hoy una Proposición no de Ley en el Senado y una moción en el Congreso que incorporarán las medidas planteadas para hacer frente a los efectos económicos provocados por el actual contexto internacional.

Esa iniciativa incorporará las propuestas ya anunciadas el lunes:

– Revalorización del poder adquisitivo de los españoles y de las familias con hijos, a través del IRPF.

– Medidas coyunturales para contrarrestar subida del precio de la energía tanto en los hogares como en la industria.

Pero, además, se incluirán medidas para las empresas electrointensivas, no comunicadas el lunes, y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, clave para dos sectores estratégicos cuya dependencia del combustible es muy elevada y que con más intensidad puede padecer los efectos de una subida del carburante.

Este texto se registrará hoy y remitido tanto a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así como al Gobierno de España.

Frente a un Pedro Sánchez que aún no ha tomado una sola decisión que vaya más allá de las consignas y los eslóganes, hay un Partido Popular que sí tiene una respuesta articulada y preparada para hacer frente a la actual situación y a su posible agravamiento.

El texto se envía a los grupos para su análisis y posible enriquecimiento, y se votará la semana que viene en el Senado. De esta forma, será respaldado en la Cámara Alta una semana antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja.

El Gobierno anunció ayer una ronda de llamadas. El PP anunció el lunes un paquete de medidas. Por tanto estamos llevando la delantera en este asunto aprovechando que Sánchez ha priorizado buscar lemas con los que arrebatar voto a sus socios en lugar de proteger a los españoles de una situación económica que puede pasar de difícil a muy difícil en muy pocos días.

El texto será registrado y remitido a los grupos, al Gobierno y a los medios de comunicación antes de las 12h La portavoz en el Senado hablará de ello en su comparecencia de hoy en Zamora, y serviremos imágenes de sus declaraciones.

Información complementaria

Las medidas de revalorización a través del IRPF tendrán un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente . Se haría aumentando un 10% el mínimo personal por tributante, doblando el mínimo por hijo y actualizando tramos entre un 10% para los tramos más bajos y un 3% para los más altos. El resto de parámetros del IRPF deben actualizarse con respecto a la inflación de 2025.

tendrán un impacto de unos . Se haría aumentando un 10% el mínimo personal por tributante, doblando el mínimo por hijo y actualizando tramos entre un 10% para los tramos más bajos y un 3% para los más altos. El resto de parámetros del IRPF deben actualizarse con respecto a la inflación de 2025. Las rebajas en IRPF propuestas por Feijóo afectan a 16 millones de contribuyentes . Esto supondría devolver a las familias españolas 3.200 millones de euros .

propuestas por Feijóo afectan a . Esto supondría devolver a las familias españolas . La clase media concentra el 70% del beneficio: 2.300 millones de devolución.

En el ámbito de la energía, la proposición incorporará las siguientes medidas:

Supresión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica .

al Valor de la Producción de . Bonificación permanente de un 80% en los peajes que tienen que asumir las empresas electro intensivas.

que tienen que asumir las empresas electro intensivas. Convocatoria de la subasta de cogeneración, revisión de la retribución variable para 2026

Modificación del Estatuto de los consumidores electrointensivos para asegurar que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea.

de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea. Convocatoria de la subasta de cogeneración y revisión de la retribución variable para 2026.

Elaboración del Estatuto de la Industria calor intensiva.

Reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025

Además, la anunciada supresión del Impuesto de generación eléctrica significaría un descuento de entre un 3% y un 4% del precio final del recibo.

El conjunto de estas medidas supondría devolver a un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos unos 900 euros anuales si se mantienen las medidas de energía durante todo un año.