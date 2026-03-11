La AEMET avisa por la DANA: lluvias «fuertes y persistentes» en Valencia y Alicante

La AEMET predice otro día de lluvias en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre los efectos de la DANA, que provocará precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante la primera mitad del día. Estas lluvias parecen que no afectarán a la mascletá de las Fallas de Valencia 2026, que se celebrará a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y lo que dice la AEMET sobre la DANA que afectará a Alicante y Valencia.

La DANA que llegó el martes con fuerza a la Comunidad Valenciana también traerá lluvias a las provincias de Alicante y Valencia en este miércoles 11 de marzo. La AEMET ha confirmado precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante la primera mitad del día. «Cielo muy nuboso con precipitaciones, que serán menos probables en Castellón y que en el sur de Valencia y el norte de Alicante probablemente sean localmente fuertes y persistentes; en general tenderán a remitir a partir del mediodía, cuando el cielo tenderá a poco nuboso», informa la AEMET sobre la DANA que afectará a Valencia y Alicante.

Esto quiere decir que a las 14:00 horas las lluvias no harán acto de presencia en la mascletá de las Fallas de Valencia que, como suele ser habitual, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. La AEMET no predice precipitaciones entre las 12:00 horas y las 18:00 horas en Valencia capital. «Cielo muy nuboso con precipitaciones, que en la mitad sur probablemente sean localmente fuertes y persistentes; en general tenderán a remitir a partir del mediodía, cuando el cielo tenderá a poco nuboso», dice en su página web sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

En Alicante las precipitaciones remitirán en las primeras horas de la tarde y habrá aumento de las temperaturas máximas en el interior. Las mínimas de la Comunidad Valenciana estarán en el interior de Castellón, en la zona de Morella, donde los termómetros bajarán a los 0 ºC.

La AEMET y la DANA en Valencia y Alicante

La AEMET ha avisado de estos fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana: «Probables precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante la primera mitad del día».

La predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 11 de marzo es la siguiente:

Cielo muy nuboso con precipitaciones, que serán menos probables en Castellón y que en el sur de Valencia y el norte de Alicante probablemente sean localmente fuertes y persistentes; en general tenderán a remitir a partir del mediodía, cuando el cielo tenderá a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior. Viento del nordeste en el litoral norte y central y viento flojo variable con predominio de la componente norte en el resto, tendiendo en general a viento flojo de componente este por la tarde y a viento flojo variable al final del día.