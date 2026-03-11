Oferta de empleo para trabajar en el Mutua Madrid Open: fechas, requisitos y cómo apuntarse

A medida que se acerca la primavera, el Mutua Madrid Open que se celebra cada año en la capital comienza a calentar motores. Pero no sólo porque ya se preparan las pistas de La Caja Mágica, sino porque empieza también la búsqueda del personal que hará posible el día a día del torneo. Adecco ha lanzado una oferta que no pasa desapercibida ya que se ofrecen 540 puestos para quienes quieran trabajar durante esas dos semanas en uno de los eventos deportivos más potentes del calendario madrileño.

La convocatoria no es nueva, pero cada año tiene matices distintos. Esta vez el refuerzo será amplio, sobre todo en los accesos y en la atención al público, dos áreas que concentran los momentos de mayor presión cuando el recinto empieza a llenarse. El torneo se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo, de modo que la empresa ha empezado ya a organizar los equipos que estarán sobre el terreno desde la primera jornada. Son trabajos temporales, intensos y a tiempo completo, es decir, que es el tipo de empleo que encaja con quien busca una oportunidad puntual y no quiere esperar a la temporada de verano. Aquí el foco está en la disponibilidad total y en la capacidad de gestionar flujos de público, algo que se aprende rápido pero que requiere cierta agilidad. Las ofertas aparecen en el portal de Adecco y, según explican en la propia publicación, tras inscribirse es importante revisar el correo porque ahí llega el siguiente paso del proceso.

Oferta de empleo para trabajar en el Mutua Madrid Open

Adecco ha publicado un total de 540 puestos para formar parte del equipo del Mutua Madrid Open, divididos en dos perfiles principales. El grupo más numeroso corresponde a auxiliares de control de accesos y acomodación, con 500 vacantes destinadas a trabajar en las entradas del recinto y en las zonas de paso. Su labor consiste en verificar entradas y acreditaciones, atender al público en los momentos de mayor afluencia y orientar a los asistentes para que la entrada y salida del estadio sea fluida y segura. En estas posiciones se ofrecen turnos de mañana o de tarde, algo habitual en un torneo que concentra picos de actividad según el horario de los partidos.

El segundo perfil para trabajar en este sorteo corresponde a azafatos y azafatas, con 40 vacantes orientadas a la atención directa dentro del evento. Su papel es asegurar que el público encuentre apoyo cuando sea necesitado, resolver dudas y contribuir a que la experiencia del visitante sea positiva durante todas las jornadas. Es un puesto más vinculado a la interacción continua con los asistentes y suele requerir una mayor soltura en idiomas. En ambos casos, Adecco recuerda que la asignación de puestos no garantiza cercanía a las pistas ni supone acceso a zonas restringidas.

Requisitos para trabajar en el Mutua Madrid Open 2026

La disponibilidad completa del 20 de abril al 3 de mayo es el requisito común para ambos perfiles. Se trata de un torneo con jornadas intensas y horarios que pueden variar según la programación deportiva, por lo que la organización busca equipos que puedan adaptarse a estas necesidades.

En el caso de control de accesos y acomodación, se pide actitud proactiva, trato amable, capacidad para trabajar en momentos de alta afluencia y compromiso durante toda la duración del torneo. El nivel de inglés B2 se valora de forma positiva, aunque no aparece como requisito obligatorio. Para el perfil de azafato o azafata, el dominio del inglés es imprescindible. Se exige un nivel mínimo B2, buena presencia y experiencia previa en puestos de atención al público, eventos o funciones similares. Este puesto requiere una interacción constante con asistentes internacionales, por lo que el manejo del idioma es un elemento clave.

Cómo inscribirse en la oferta de Adecco

El proceso de inscripción se realiza de forma completamente telemática desde el portal de Adecco. En la página de cada oferta aparece el botón de inscripción y el formulario correspondiente, donde se solicita la disponibilidad y los datos personales. Tras completar el registro, es importante revisar el correo electrónico, ya que en la oferta de control de accesos se indica que las instrucciones de los siguientes pasos se enviarán por email, de modo que hay que estar atentos teniendo en cuenta que el torneo arranca en breve.

Con la publicación de estas ofertas para trabajar en el Mutua Madrid Open, Adecco activa uno de los refuerzos laborales más grandes del calendario de eventos en la capitl. El Madrid Open es un evento que combina deporte, espectáculo y un volumen de público que exige personal preparado para garantizar una experiencia ordenada y segura. Para quienes buscan trabajo temporal en primavera, esta convocatoria se convierte de nuevo en una oportunidad directa para entrar en el operativo de uno de los torneos más reconocidos del circuito internacional.