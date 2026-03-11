Quién es Clara Galle: su edad, pareja actual, de dónde es y su trayectoria profesional

La actriz y modelo Clara Galle se ha consolidado en los últimos años como uno de los rostros jóvenes con mayor proyección dentro del panorama audiovisual. Su irrupción en el cine y las plataformas de streaming ha sido rápida, impulsada por el éxito de varias producciones dirigidas al público joven y por una presencia cada vez más notable en campañas publicitarias y redes sociales.

¿De dónde es Clara Galle?

Aunque el público la conoce por su nombre artístico, la actriz nació en Pamplona en 2002 con el nombre de Clara Huete Sánchez, así que tiene 23 años. La elección del seudónimo con el que hoy firma sus trabajos se produjo en los inicios de su carrera, cuando comenzó a trabajar en el ámbito del modelaje y a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Ese cambio de nombre marcó también el comienzo de una trayectoria profesional que, en apenas unos años, ha ido creciendo de forma constante.

La trayectoria de Clara Galle

Desde muy joven, Clara Galle mostró interés por el ámbito artístico y por el trabajo interpretativo. Durante su etapa educativa decidió orientar sus estudios hacia ese objetivo, cursando el Bachillerato de Artes Escénicas, una formación que le permitió acercarse a diferentes disciplinas vinculadas con la interpretación.

En paralelo, también se formó en danza urbana y contemporánea, ampliando así su preparación dentro del ámbito escénico. Estas disciplinas no sólo reforzaron su formación artística, sino que le proporcionaron herramientas que posteriormente han influido en su presencia ante la cámara.

Tras finalizar sus estudios de bachillerato, la joven se trasladó a Madrid para continuar con su formación universitaria. Ingresó en la Universidad Complutense de Madrid con la intención de estudiar Diseño Audiovisual, una carrera que conectaba con su interés por el mundo de la imagen y la creación visual. Con el tiempo, sin embargo, decidió cambiar su orientación académica y actualmente cursa Historia del Arte.

Durante esos años de estudio comenzó también a construir sus primeras experiencias profesionales, compaginando la universidad con trabajos vinculados al sector publicitario.

Clara Galle, modelo y actriz

Antes de alcanzar popularidad en el cine y la televisión, Clara Galle comenzó a trabajar en el ámbito del modelaje y la publicidad. Estas primeras campañas le permitieron adquirir visibilidad dentro del sector y empezar a construir un perfil profesional que combinaba moda, imagen y actuación.

Uno de sus primeros trabajos destacados llegó en 2019, cuando participó en la campaña navideña de la firma de joyería Tous. Aquella acción publicitaria estaba protagonizada por la actriz estadounidense Emma Roberts y supuso una oportunidad relevante para la joven modelo, que empezaba entonces a abrirse camino en el sector.

A esa campaña le siguieron otras colaboraciones con marcas y proyectos promocionales. Entre ellos se encuentran anuncios para Turismo Andorra y para la marca de refrescos Fanta, además de colaboraciones con firmas de moda y cosmética como NYX Professional Makeup, Arizona Vintage o Kaotiko.

¿Cómo se hizo famosa?

La verdadera proyección pública de Clara Galle llegó en 2021 con el estreno de A través de mi ventana, una producción original de la plataforma Netflix basada en la novela juvenil de Ariana Godoy. En la película, la actriz asumía el papel protagonista, lo que la situó de forma inmediata en el centro de la atención del público joven.

La cinta tuvo una notable repercusión, especialmente entre los espectadores más jóvenes, y convirtió a sus protagonistas en rostros muy reconocibles dentro del universo de las plataformas digitales. Clara Galle compartió reparto con el actor Julio Peña Fernández, con quien ha mantenido desde entonces una estrecha amistad.

El impacto de la película también se trasladó a su presencia en redes sociales. Su perfil de Instagram experimentó un crecimiento muy significativo en número de seguidores, superando los cuatro millones, lo que consolidó su condición de figura influyente.

¿Quién es el novio de Clara Galle?

Otro de los trabajos que incrementó su popularidad fue su participación en el videoclip de la canción Tacones rojos del cantante colombiano Sebastián Yatra. El artista eligió a la actriz española como protagonista del video musical, que con el tiempo ha acumulado más de 440 millones de reproducciones en YouTube.

La colaboración generó una gran repercusión y la buena sintonía entre ambos durante la promoción del tema llevó a muchos seguidores a especular con la posibilidad de que existiera una relación sentimental. Las publicaciones que ambos compartieron en redes sociales durante aquel periodo alimentaron esas interpretaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clara Galle🌀 (@claaragalle)

Sin embargo, el propio Sebastián Yatra aclaró posteriormente que entre ambos únicamente existe una amistad. El cantante explicó en una entrevista concedida a un medio peruano que la relación con Clara Galle siempre se ha basado en el respeto profesional y en un vínculo personal positivo surgido durante el rodaje del videoclip.

A día de hoy, la actriz continúa centrada en el desarrollo de su carrera en el ámbito audiovisual, combinando nuevos proyectos con su formación académica. No se siente cómoda hablando de su vida privada, por eso prefiere no dar explicaciones sobre su verdadero novio.