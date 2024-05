Clara Galle responde a las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’: «Por la noche, cada día»

Clara Galle y Nicole Wallace han sido las primeras invitadas de esta semana en La Resistencia, programa en el que han contado algunos de los secretos del rodaje de Ni una más, una serie que llegará a la plataforma de streaming el 31 de mayo. Las actrices, que ya han pasado por el programa antes, no han dudado en contestar a las preguntas clásicas sobre el dinero y las relaciones sexuales.

Las dos actrices dan vida a un grupo de amigas que apoyan a una de ellas a denunciar una violación sufrida en el instituto en el que cursan bachillerato. Lejos de callarse, la vida cambia por completo cuando cuelgan una pancarta en la entrada del centro en la que avisan de que dentro hay un un violador, lo que comenzará una investigación que cambiará para siempre sus vidas y sus relaciones.

Para las dos invitadas no era la primera vez en el programa de Movistar Plus+, aunque por desgracia no pueden guardar buen recuerdo, ya que después de las visitas tuvieron que terminar en un hospital. Clara lo hizo tras darse un golpe en la cabeza al intentar una «cabriola» junto al presentador, mientras que Nicole estuvo acompañando a Marina Reche, que se cortó un dedo con una navaja gigante y debió acudir a que le parasen la hemorragia.

No nos denuncies, @marinareche_ La culpa es de @AFerrer_10, que fue quien nos la regaló. Se nota que es de Albacete porque sigue afilada y fue la primera entrevista de la temporada. pic.twitter.com/Pkr0vCaDup — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 22, 2024

Clara Galle y Nicole Wallace responden a las preguntas clásicas de La Resistencia

Tras hablar del trabajo, el presentador no perdió la oportunidad de ir a la parte más jugosa de la entrevista en la que pregunta a las invitadas por el dinero que tiene en el banco y las relaciones sexuales. Sobre sus ganancias, Wallace ha explicado que es su madre la que le gestiona todo y que para ello tiene hasta cuatro cuentas de ahorro.

«Me he comprado una casa con mi hermana a medias» y resulta que está «en busca de otra», es lo que ha contado Nicole. Galle, por su parte, no ha querido dar demasiados detalles, pero ha dejado claro que está en un buen momento después de recordar que acaba de hacer campañas con marcas tan potentes como Armani y Tous, momento en el que le entró una risa nerviosa que la delató ante los espectadores: «Bien, bien… muy bien. Contenta».

Para hablar de las relaciones sexuales en los últimos 30 días, Nicole Wallace ha vuelto a ser muy clara y ha dado un detalle concreto y sin demasiados rodeos. «Se me dan fatal las mates… Yo creo que entre cinco y siete», ha lanzado.

En cambio, Clara ha celebrado que sus datos han mejorado bastante desde la última vez que acudió a La Resistencia, donde dejó claro que no había tenido relaciones en varios meses. Esta vez ha admitido que ha tenido una recuperación de última hora y ha tenido que echar mano de una calculadora para dar datos exactos.

«Hice la tarea el último día. No había hecho nada hasta ayer. En los dos meses nada, tranquilísima», ha desvelado entre risas. Tras eso, ha pedido ayuda a su compañera de reparto para hacer cálculos para añadir las masturbaciones mensuales, dejando claro que habían sido una 20 en los últimos días, algo que quiso explicar: «Por la noche, cada día».

Ni el Madrid ni el Leverkusen hacen remontadas así. La peña viene aquí pensando en responder la pregunta de las relaciones a base de 1 pero lo que suma de verdad son los 0,2 y los 0,6. #LaResistencia pic.twitter.com/awBIVtr0B2 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 20, 2024

Tras hacer cuentas, sumando todo, incluso el bueno domingo que tuvo, en el que sumó dos puntos, Clara Galle ha dado el dato concreto: 8,4. Al escucharlo el público de La Resistencia lo ha celebrado. «Ya he roto la racha que llevaba ocho meses, más seca que seca», ha rematado la actriz navarra.