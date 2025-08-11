Muere Lina Bina, actriz de cine para adultos, a los 24 años

El mundo del entretenimiento se viste de luto como consecuencia de una nueva tragedia. Lina Bina, reconocida modelo y actriz de cine para adultos, conocida como Miss John Dough en redes sociales, ha fallecido a los 24 años. Y todo como consecuencia de una serie de complicaciones de salud provocadas por un coágulo de sangre en el cuello y en el corazón. Algo que ha dejado completamente sin palabras a sus más de 200.000 seguidores entre las redes sociales Instagram y TikTok. Bien es cierto que todos ellos empezaron a tener ciertas sospechas de que algo no estaba yendo bien, puesto que, de un momento a otro, Lina Bina desapareció de las redes sociales sin previo aviso. Algo bastante poco habitual en ella. De ahí que comenzasen a surgir ciertas teorías sobre qué había podido suceder. Todo se disipó el pasado 5 de agosto, cuando el forense del condado de Polk (Florida) confirmó la fatídica noticia.

Cabe destacar que, por aquel entonces, se desconocían las causas de la muerte de Miss John Dough. Aun así, tan sólo unos cuantos días después, su hermana Moni quiso dar unas declaraciones a World Star Hip, donde aclaró algunos puntos sobre la muerte de la joven de 24 años, pero también cómo se encuentra la familia tras este duro golpe de la vida. «Por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla», comentó la hermana de la fallecida al citado medio de comunicación. Pero no todo quedó ahí, ya que Miguel Santiago, primo de Lina Bina, también quiso pronunciarse sobre lo sucedido con los compañeros de People: «Es tan trágico, tan increíble. Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos».

Desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de la modelo de 24 años, lo cierto es que sus redes sociales se han inundado con un gran número de mensajes de despedida y condolencias para su familia y amigos. Pero no todo queda ahí, ya que también se pueden leer diversas protestas.

Y todo por la gran cantidad de muertes que ha habido en los últimos meses en cuanto a actrices de cine para adultos y modelos. Por lo tanto, inevitablemente, se han abierto un par de debates al respecto: las presiones a las que podrían llegar a enfrentarse las personas que se dedican a esta profesión, y también que cada vez más jóvenes deciden dedicarse al cine para adultos.

Sea como sea, es evidente que la repentina muerte de Lina Bina supone un durísimo golpe para sus familiares y amigos, pero también para todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. Al fin y al cabo, estamos hablando de una joven de 24 años que tenía toda la vida por delante. Descanse en paz.