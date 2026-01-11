Ya no es Iron Man, pero tiene su dinero: Robert Downey Jr. cobrará este sueldazo por volver a Marvel

Vengadores: Doomsday es junto a La odisea, el blockbuster más esperado del 2026. La película supone la quinta reunión del conjunto de superhéroes de la casa de las ideas, en una producción que volverá a tener a los hermanos Russo como cineastas y que contará con la incorporación de intérpretes clásicos del género, como los X-Men de la Fox, liderados por Patrick Stewart en la piel de Charles Xavier e Ian McKellen en el rol de Magneto. Condición que, junto a la vuelta de Chris Hemsworth como Thor y Chris Evans como Steve Rogers, supone una gran partida presupuestaria en concepto de honorarios. Aunque ninguno de ellos se acercará ni por asomo, a la cantidad de dinero que recibirá Robert Downey Junior por regresar a Marvel en la condición del villano Doctor Doom.

Parecía que el ganador del Oscar por Oppenheimer había abandonado para siempre el género del mundo de los superhéroes, pero tras su aparición sorpresa en la Comic-Con de San Diego, la expectación creció exponencialmente, sobre un proyecto que se tambaleaba tras fracasos económicos como el de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels. Downey Jr. interpretó a Iron Man durante una década en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), cerrando como todo fan recuerda, su arco de personaje, con el chasquido a través del Guantelete del Infinito para mandar a Thanos y a su ejército al limbo, al son del icónico «y yo soy…Iron Man». Con ese interés generalizado, los más previsible es que Vengadores: Doomsday sea un gran taquillazo.

Pero como bien sabe Disney a raíz de la saga Avatar, superar la barrera de los 1.000 millones de dólares podría no ser suficiente. Sobre todo, teniendo en cuenta que sólo en el sueldo de Anthony y Joe Russo, la compañía se ha dejado 80 millones de dólares. Cifras superadas por el dinero por el que Robert Downey Jr. se ha colocado la máscara metálica y la túnica verde del carismático y clásico antagonista de Los 4 Fantásticos. Porque aunque el neoyorquino ya no interpretará al multimillonario Tony Stark, el actor podrá lucir una chequera similar a la del principal financiador de la iniciativa Vengadores.

El dinero que ha cobrado Robert Downey Jr. para volver a Marvel

El presupuesto de Vengadores: Endgame, sin contar el gasto promocional, ya superó los 300 millones de dólares. El resultado fue enormemente positivo, pues el clímax de la saga del infinito terminó recaudando 2.799 millones de dólares, alcanzando el segundo puesto en el ranking de películas más taquilleras de la historia. Aquello ocurrió en 2019 y, teniendo en cuenta el engrosamiento de los presupuestos, el punto de partida financiero de Doomsday se situará en torno a los 400 millones.

El riesgo de tal inversión implica que la cinta no alcanzará el break-even (punto de equilibrio) hasta haber superado la barrera de los 1.100 millones de dólares. Situación que va de la mano del sueldo de sus estrellas principales.

Según cuentan en Business Insider, Marvel habría centrado entre 200 y 250 millones el sueldo de sus estrellas, pero el premio gordo iría para el número de cuenta de su nuevo villano principal. Robert Downey Jr. se llevaría entre regalías y beneficios derivados de la taquilla, unos 200 millones de dólares.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Doomsday’?

Disney y Marvel han programado el estreno de Vengadores: Doomsday para el 18 de diciembre del presente 2026. Después, Downey Junior continuará con su papel antagonista en Vengadores: Secret Wars, la batalla final programada para un año después, el 17 de diciembre de 2027.