¿Adiós al abuso de las pantallas verdes en Marvel? ‘Vengadores: Doomsday’ utilizará grandes decorados reales

La pasada taquilla veraniega demostró que todavía existe un interés latente por el cines superhéroes. Aunque por supuesto, la recaudación lanzó un aviso poco alentador: Marvel y DC deben ponerse las pilas. Ni Los 4 fantásticos: Primeros pasos ni Superman lograron cumplir las expectativas millonarias de ambos estudios, a pesar la acogida positiva del público y de la crítica profesional. Warner y James Gunn están en estos instantes iniciando todo un nuevo cosmos de largometrajes y series y, en la casa de las ideas, todas las cartas de la IP de Disney parecen enfocadas en recuperar la audiencia masiva de espectadores y de paso, generar todo un futuro de nuevos lanzamientos que logren recomponer ese estatus otrora de valor seguro en la cartelera. Ahora, el primer paso para obtener el cariño del público parece pasar por la renuncia al abuso de las pantallas verdes y azules (popularmente conocidos como cromas) en Vengadores: Doomsday, priorizando según las declaraciones de uno de los diseñadores de producción, los decorados reales.

El 2026 va a ser un año clave en el calendario marvelita. Entre otras cosas, porque la major no va a proyectar tantas producciones como nos tiene acostumbrados. La idea pasa por concentrar los esfuerzos en propiedades intelectuales establecidas. Por eso, su primera aportación fílmica no llegará hasta finales del mes de julio con el estreno de Spider-Man: Brand New Day. Después, Vengadores: Doomsday intentará reventar el box office internacional navideño con una proyección programada para el 18 de diciembre. Sí, desgraciadamente todavía queda más de 12 meses para volver a ser testigos de la máxima reunión de superhéroes en el audiovisual, pero desde la planificación del equipo de Kevin Feige no quieren dar ningún paso en falso.

Con el regreso de Robert Downey Junior en el papel villanesco del Dr. Doom y la vuelta de Anthony y Joe Russo, los directores de los grandes éxitos de la compañía, en la productora saben a la perfección que Doomsday puede ser la última bala en la recamara de un modelo de negocio que por presupuesto, no se puede permitir no entrar en la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia del séptimo arte.

Menos pantallas azules y verdes

Las declaraciones de Gavin Bocquet, diseñador de producción de Vengadores: Doomsday, suponen una especie de alivio para los fans. No porque este tipo de proyectos no vaya a llevar consigo igualmente una carga ingente de efectos especiales, sino porque uno de los principales hándicap del deterioro de la marca pasa por el abuso de efectos digitales poco pulidos que han terminado materializando una perdida de calidad en el acabado final de las historias. Poner en valor los sets reales, aunque se sigan utilizando los mencionados fondos augura al menos, un mimo interesante hacia el acabado estético y la factura visual de una propuesta que debe funcionar como una experiencia cinematográfica impoluta en las salas.

«La idea predeterminada era la de emplear pantallas azules…pero creo que usamos el 80% de los decorados interiores con fondos prácticos», le revelaba Bocquet al canal de YouTube, Young Indy Chroniclers.

‘Vengadores: Doomsday’, la bala en la recámara del UCM

Todavía no existen datos oficiales, pero las principales informaciones estiman que Vengadores: Doomsday podría convertirse en la película más cara de la historia. Fuentes de la producción calculan que el regreso de los Vengadores rondaría los 1.000 millones de dólares, pues sólo con el caché de sus estrellas, la producción ronda los 250 millones.

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Vaneesa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tom Hiddleston y Pedro Pascal confeccionan un casting repleto de «primeras espadas» de Hollywood. ¿Conseguirá Marvel recuperar su esplendor o el filme funcionará como el golpe final a un género en plena decadencia?