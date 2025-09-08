Tom Holland promete una ‘Spider-Man 4’ dedicada a los fans: «Hacemos estas películas para ellos»

En un género de superhéroes en pleno detrimento, los grandes estudios deben sacar a pasear a las grandes licencias comerciales que nunca les han fallado. Por ello, en el peor momento del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), el equipo de Kevin Feige estrenará el próximo año la nueva entrega de los Vengadores y repetirá con Tom Holland en el papel de Spider-Man 4. Entre otras cosas, porque el británico ha demostrado ser el Peter Parker más exitoso del celuloide, habiendo recaudado con la anterior trilogía casi 4.000 millones de dólares. Sin embargo, la ambición de la próxima continuación no se va a quedar ahí, sino que pretende ser un filme todavía más gigantesco y pendiente más que nunca de la opinión de los fans:

Sony Pictures, en colaboración con Disney, quiere generar otro título masivo en torno al trepamuros. Y para ello, según ha contado Tom Holland en una reciente entrevista, los fans han sido la base de lo que terminará materializándose en Spider-Man 4. Es decir, todos los rumores, conversaciones y solicitudes de alguna forma se han monitorizado y aplicado a un guion que por lo visto, nos devolverá una versión mucho más «callejera» del personaje. Algo que el héroe ha perdido en comparación a las aventuras de sus dos intérpretes anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Esta obsesión por contentar a los seguidores podría parecer a priori, algo tremendamente positivo y sin fallas. No obstante, también se podría plantear como una decisión de poca personalidad y cobardía ante el miedo de no lograr cubrir las expectativas sobre la nueva aparición del querido amigo y vecino de Nueva York.

Tom Holland y ‘Spider-Man 4’

Tom Holland no ha contado por el momento, demasiada información sobre Spider-Man 4. Pero poco a poco, hemos ido conociendo algunas incorporaciones relevantes al casting. Por un lado, volveremos a ver a Zendaya en su papel de MJ. Aunque quizás lo más sorprendente pasa por la incorporación de Jon Bernthal en el papel de el Castigador y Florence Pugh, apareciendo nuevamente como Yelena Belova, la hermana de la Viuda Negra (Scarlett Johansson) y con Mark Ruffalo recuperando su rol de Hulk. Del mismo modo, el casting nos presenta a una Sadie Sink con un papel desconocido, a la espera de confirmarse por fin que dará vida a una joven Jean Grey o a Gwen Stacy. Asimismo, sabemos que el título oficial es el de Spider-Man: Brand New Day.

Holland fue muy claro y director con las ganas que tiene de encandilar de nuevo al público y ofrecerles la versión de Peter Parker que más esperan: «Creo que es muy importante, porque hacemos estas películas para los fans».

‘Brand New Day’: fecha de estreno

Dirigida por Destin Cretton, responsable de Shang Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: Brand New Day está programada para llegar a las salas de cine el 31 de julio de 2026. Mientras que Vengadores: Doomsday hará lo propio el 18 de diciembre del mismo año. Serán pues, unas fechas clave para el estudio, el cual viene de no lograr los resultados esperados ni con Thunderbolts ni con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.