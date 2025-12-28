Netflix confirma la vuelta de ‘La reina del flow’: ¿qué pasará con Yeimy y Charly Flow en la tercera temporada?

Por mucho que el paradigma del consumo audiovisual haya cambiado con la llegada del streaming, los contenidos siguen siendo los mismos. Más allá de la explosión de los K-dramas, las plataformas de vídeo bajo demanda siguen publicando narrativas estrechamente vinculadas al entretenimiento tradicional de la pequeña pantalla. Dramas de época, telerrealidad, thrillers de misterio…el público sigue respondiendo a las temáticas de siempre. Y si un género ha dominado la historia de la televisión ese es el de la telenovelas. Por eso en Netflix ya preparan la tercera temporada de La reina del flow, el melodrama musical colombiano que ha conseguido crear una legión de adeptos desde su estreno en 2018. Pero ¿qué les espera a Yeimy y Charly en su regreso? ¿cuándo podremos ver los nuevos episodios?

Antes de su salto a Netflix, La reina del flow podrá verse en Colombia a través de Caracol Televisión a partir del 13 de enero. No obstante, los suscriptores de la «gran N roja» no tendrán que esperar demasiado. La ficción dirigida por Liliana Bocanegra y Rodrigo Lalinde aterrizará en el catálogo de la marca dirigida por Ted Sarandos y Greg Peter el día 14 del mismo mes. La nueva ronda de capítulos promete más desafíos para los protagonistas, incluye nuevos personajes y recupera a viejos villanos como Mike Rivera.

Por supuesto, la siguiente temporada de La reina del flow vuelve a poner en la piel de Carolina Ramírez y Carlos Torres, los roles de Yeimy Montoya y Charly Flow. También podríamos tener Andrés Sandoval como Juancho, aunque su regreso todavía no está confirmado del todo. A la nueva season, se incorpora la estrella de la música Alisson Joan, la cual dará vida a Sky. Eso sí, quizás la novedad más relevante y sorprendente para los espectadores españoles sea la aparición del cantante de reguetón, Omar Montes.

Netflix: el regreso de ‘La reina del flow’

Por lo que sabemos, la historia de la tercera temporada de La reina del Flow presentará un importante salto temporal en la vida de los protagonistas. Cuatro años después, Yeimy y Charly ya han consolidado su relación, se han casado y tienen a Ana, su hija pequeña. Sin embargo, todo cambia de la noche a la mañana cuando ella desaparece tras un misterioso suceso. Charly deberá buscarla para proteger su legado musical, mientras paralelamente se comenta en los mentideros como él es el principal sospechoso de su desaparición.

La clave de este punto de partida está en la venganza de un Mike Rivera que acaba de salir de prisión, forjando lazos con los Vallejo para destruir la productora Soul&Bass. El rodaje tiene varias localizaciones internaciones, incluyendo la isla de Lanzarote.

¿Cuántos capítulos tendrá?

Puede que de forma general, el formato de la telenovela se haya adaptado en cierta medida a los mecanismos del streaming. Pero Netflix tendrá que volver a aceptar que La reina del flow mantiene la tradición de coleccionar un número de capítulos casi inabarcable en la idiosincrasia de nuestros tiempos.

La primera temporada tuvo 82 episodios y la segunda, 90. La expectativa de la tercera rondará esos mismos números. Se especula con el cierre definitivo de la trama. Cosa que no quiere decir que el estudio no vaya a intentar generar en el futuro, una precuela, spin-off o secuela centrada en la hija de los protagonistas.