Parece ‘Los Bridgerton’ pero es mejor: la serie de época de HBO que nadie conoce y es mucho mejor

Quien tiene una serie de época tiene un tesoro, o eso deben pensar en el mundo de las plataformas dominado por Netflix, Prime Video y HBO. Porque dicho género lleva funcionando a las mil maravillas desde los propios orígenes de la pequeña pantalla. Desde el casi ejercicio de arqueología televisiva de El mensajero de la reina, hasta el impacto reciente de Dowton Abbey y The Crown, esta tipología narrativa centrada habitualmente en un momento histórico concreto, tuvo una gran salto posmoderno con la aparición de Los Bridgerton en la «gran N roja». La cual no ha hecho otra cosa que proliferar el formato en los demás servicios de este tipo de historias. El último caso es el de La Marquesa de Meretuil, una miniserie que se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los productos audiovisuales más vistos de la marca de vídeo bajo demanda de Warner Bros.

La serie de época, estrenada en HBO Max el pasado 14 de noviembre, se ha ido poco a poco haciendo con el cariño de los suscriptores de un aplicación de streaming que no es tan propensa como sus competidoras a generar, estos contenidos temáticos. Posicionándose de facto, dentro el top 10 más viral del catálogo. Por delante de otras valoradas opciones de la talla de The Pitt, I Love LA o Expediente Vallecas. La expectación sobre el autoconclusivo serial se ha ido manteniendo a lo largo del mes y esta semana ha adquirido cierto grado de relevancia al emitir el episodio final. Un momento ideal para aprovechar estos próximos días festivos para un maratón, pues con seis capítulos, la ficción histórica dirigida por Jessica Palud puede disfrutarse en una sola tarde. Pero ¿de qué trata La Marquesa de Meretuil? ¿quién conforma su reparto? ¿podría haber una continuación?

La nueva serie de época de HBO

Adaptando libremente la novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos, La Marquesa de Merteuil narra el origen y ascenso de Isabelle de Merteuil. Una joven que fue traicionada por su antiguo amante, el Vizconde de Valmont y que tras ello, decide emplear todas sus armas de manipulación, seducción e ingenio para llevar a cabo una venganza que la aupará socialmente en la flor y nata de la Francia del Siglo XVIII.

Contextualizada en el París precio a la Revolución Francesa, la nueva serie de época de HBO explora la libertad sexual y emocional de las mujeres en un mundo dominado por hombres. Lo moral, la libertad o la construcción de la propia identidad representan los temas candentes en torno a la versión actualizada del Laclos.

En el elenco, como rostro más conocido encontramos a la ganadora de la Palma de Oro de Cannes, Diane Kruger. No obstante, el casting menos reconocible parte de la presencia de Noée Abita (El gran baño), Anamaria Vartolomei (Mickey 17), Vicent Lacoste (Corazones rotos), Lucas Bravo (Emily in Paris), Julien De Saint Jean (El conde de Montecristo) y Fantine Harduin (Happy End).

¿Habrá segunda parte?

No existe ninguna confirmación oficial al respecto y la historia, se siente como completa, con un final contundente. Aunque al ser una versión libre y dependiendo de su éxito, La Marquesa de Merteuil podría convertirse en esas historias que nacieron con alma de miniserie, pero que terminaron ofreciendo varias temporadas.