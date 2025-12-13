Si eres fan de ‘Los Bridgerton’, no esperes a la nueva temporada: Netflix tiene la serie de época que te va a conquistar

Puede que las plataformas de streaming sean las responsables del cambio en el paradigma del consumo audiovisual. Pero los espectadores siguen teniendo, entre sus favoritos, ciertos patrones narrativos comunes. Uno de ellos es por supuesto, el de los dramas históricos. La tipología narrativa que ha alcanzado recientemente una esplendor posmoderna gracias a Los Bridgerton. No obstante nuestra recomendación de hoy es una ficción que este año ha cumplido un lustro y que Netflix acaba de rescatar por su incuestionable calidad: The Great. Porque…¿a qué fan del género no le va a gustar una serie de época del siglo XVIII?

Viniendo de su creador Tony McNamara, guionista nominado en dos ocasiones al premio de la Academia por el libreto original de La favorita y el campo del guion adaptado por Pobres criaturas, The Great no podía no tener un planteamiento sorprendente y original en el desarrollo de sus capítulos. Un proyecto producido por Hulu y STARZ que tras un tiempo dentro del catálogo de Disney Plus, fue de la noche a la mañana condenada al ostracismo de no estar presente en el abanico de ningún servicio de vídeo bajo demanda. Por suerte, Netflix ha rescatado recientemente The Great y ahora, los suscriptores pueden disfrutar de una de las mejores series del 2020.

Netflix recupera ‘The Great’

Con tres temporadas y 30 episodios, la sinopsis de partida de The Great es la siguiente: «Narra el ascenso de Catalina la Grande, una joven idealista que llega a Rusia para casarse con el emperador Pedro, sólo para descubrir que es un déspota y un mujeriego, y decide dar un golpe de estado para derrocarlo y convertirse en emperatriz, explorando su transformación de inocente a gobernante astuta y poderosa».

Más allá del estímulo de su apartado creativo, donde la realización de los capítulos cae en manos de realizadores de la talla de Matt Shakman (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), Colin Bucksey (Better Call Saul) o Tricia Brock (Mr. Robot), Netflix concentra en The Great a un reparto comandado por dos estrellas internacionales. Elle Fanning, quien interpreta a Catalina y Nicholas Hoult en el papel de Pedo III de Rusia.

El resto del casting secundario se configura con Sacha Dhawan (After Earth), Charity Wakefield (Doctor Who), Phoebe Fox (Task) y la ganadora del Globo de Oro por su rol de Dana Scully en Expediente X, Gillian Anderson. Las tres temporadas de la serie lograron acumular hasta siete nominaciones en los Globos de Oro y cuatro consideraciones en los Emmy. Nunca obtuvo la recompensa de ninguno de estos premios, pero su 7,1/10 de media en Filmaffinity y un 96% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes, The Great es sin duda una de las mejores series de época estrenadas en el siglo XXI.

Una serie de época para reinar

Independientemente de los fenómenos dentro del género que vamos recomendando, en la líder del streaming hay algo que se repite: la «Gran N roja» siempre tiene una serie de época como referencia viral.

Ya sea bajo la intermitencia del estreno de las sucesivas temporadas de Los Bridgerton, de la presencia de The Crown o de apariciones esporádicas como Manual para señoritas, parece que Netflix siempre quiere tener como novedad, una serie o película de dicha tipología, llegándole el turno ahora a The Great. Indispensable para cualquier acólito de las intrigas palaciegas, la obra maestra de McNamara es una de esas ficciones que estando de prestado dentro del catalogo de la compañía, no te puedes perder bajo ningún concepto.