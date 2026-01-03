¿Va a estrenar Netflix las películas de Warner en los cines? El nuevo modelo de exhibición que se avecina

La industria del entretenimiento todavía se pregunta cuál será el devenir de la compra de la que es, a todas luces, la mayor operación de compra de Hollywood. Y es que aunque desde Paramount Pictures todavía no se explican el rechazo de su oferta por parte de la major, parece casi seguro que Netflix terminará adquiriendo, todas y cada una de las películas que Warner Bros. ha estrenado hasta ahora en cines. Cosa que incluye, por supuesto, la posibilidad de controlar a su antojo todas las propiedades intelectuales del estudio que dirige David Zaslav. Entre las que se incluyen, Harry Potter, El Señor de los Anillos o los superhéroes de DC. Pero ¿significa esto que la «gran N roja» va a renunciar al paso de este tipo de productos audiovisuales por los cines? Nuevas informaciones apuntan a un importante cambio en el modelo de exhibición tras la adquisición de la líder del streaming.

Si simplemente nos paramos a leer todas las declaraciones de Ted Sarandos, CEO de Netflix, sobre la proyección de películas en salas, las reflexiones son ciertamente agoreras para con el futuro de contenidos de Warner en los cines de todo el mundo. Mucho antes del reciente acuerdo, cuando a Sarandos se le preguntaba por la experiencia cinematográfica en la cartelera, el directivo lo definía como un «concepto anticuado» y que la industria no debería resistirse a un cambio que según él, va a suponer su salvación. El discurso por tanto, siempre ha sido de confrontación con el modelo tradicional. Sin embargo, después del desembolso de aproximadamente 83.000 millones de dólares para comprar la histórica compañía, el tono de Sarandos se ha rebajado ante la incipiente inquietud de la meca del celuloide.

Ahora, él mismo certifica que Netflix está «100% comprometida» con los estrenos en cines para las películas de Warner Bros, utilizando las ventanas tradicionales. Es decir que-salvo desastre económico-los largometrajes permanecerían de tres a cuatro semanas en la oferta de la taquilla. En cambio, un reciente informe indica que este periodo para las producciones de Warner será mucho menor.

Netflix estrenará las películas de Warner en cines

Sarandos justificó su cambio de opinión señalando que antes de adquirir Warner, Netflix no tenía un medio de distribución lo suficientemente potente como para mantener una prolongada ventana de exhibición de sus proyectos.

Esas buenas intenciones no han tardado en derrumbarse, según Deadline. Pero en una de sus últimas informaciones, el medio estadounidense ha expresado que la marca de vídeo bajo demanda sólo pretende dar 17 días a los títulos de Warner en los cines. Y eso es un cambio gigantesco para el negocio del patio de butacas, teniendo en cuenta ejemplos recientes como la valorada Una batalla tras otra, cuyo paso por la gran pantalla mantuvo un acceso de 40 días.

Aumento de precios y preocupación

Si se confirma la información de Deadline, Netflix no estaría dando un espacio justo a las películas de Warner en los cines. Más aún teniendo en cuenta los presupuestos millonarios que manejan algunas superproducciones, como Superman: Man of Tomorrow o El señor de los Anillos: La caza de Gollum. El problema es que seguramente esos 17 días, no terminen suponiendo un tiempo suficiente como para que los espectadores no esperen directamente a su lanzamiento en la plataforma ,propiedad entonces de Netflix.

Con regulaciones y leyes de monopolio de por medio, se espera que la transacción de la operación se cierre en los próximos 12 meses. Momento en el que Netflix tomará el control definitivo de Warner Bros. Desembolso económico que sin duda, terminará teniendo una repercusión directa en el bolsillo de los suscriptores con su correspondiente subida de tarifas.