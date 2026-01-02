El universo de ‘Stranger Things’ no termina: Netflix expande la saga con esta nueva serie

Puede que hace escasas horas el mundo haya sido testigo de la despedida oficial de Stranger Things, pero en realidad, el universo creado por los hermanos Duffer no termina con el final de la serie principal producida Netflix. El mundo sobrenatural tendrá en 2026 una nueva historia de animación titulada Tales From ’85 (Relatos del 85). ¿Cuál será la trama? ¿volverán los personajes originales? ¿tiene fecha de estreno oficial? A continuación, repasamos todo lo que sabemos de esta nueva aventura que promete paliar la tristeza del reciente adiós de la ficción ochentera que ha marcado a toda una generación de espectadores.

Lo principal que debemos saber de Tales from ’85 es que cuenta con la supervisión oficial de los showrunners originales, Matt y Ross Duffer. Eso sí, contando en esta ocasión con la dirección de Eric Robles, responsable del guion de otras series animadas como Fan Boy y Chum Chum o Glitch Techs, también de Netflix. Robles se estrenará en la dirección con este spin-off, cuyo libreto parte del guion de Jennifer Muro, otra colaboradora habitual de la plataforma que ha participado en la creación de proyectos infantiles del impacto de Los últimos frikis del mundo.

Aunque la gran noticia tras la serie derivada parte, sin duda, de su planteamiento centrado en los personajes originales de la historia.

‘Tales from ’85’

Por el momento, se desconoce el argumento principal de Tales from ’85. Si sabemos en cambio, que esta se ambientará entre la segunda y la tercera temporada de la serie original con los caracteres principales enfrentándose a nuevos misterios y monstruos. Un punto de la historia en el que hipotéticamente, el portal al Upside Down (Mundo del Revés) está cerrado.

Así, ya se ha confirmado el regreso de Eleven (Once), Mike Wheller, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers y Jim Hopper para una trama que podría llegar a tener más de una temporada. La noticia negativa reside en que, a pesar de volver a contar con los mismos protagonistas, los actores originales no doblarán sus correspondientes roles. La principal novedad será la aparición de Nikki Baxter, un personaje que debutará en esta Tales from ’85 y que se ha descrito una «manitas» que se une al icónico grupo.

El nuevo elenco de doblaje contará con el trabajo de Brett Gipson, Luca Diaz, Brooklyn Davey Norstedt, Braxton Quinney, Elisha Williams, Ben Plessala, Jolie HOang-Rappaport y Odessa A’zio.

Como se puede comprobar por las imágenes promocionales y los avances, el estilo de la animación generada por ordenador evoca a los dibujos animados que fueron populares en los propios años 80. Amparándose del mismo modo en la tendencia del formato artístico que mezcla técnicas del 2D y el 3D, impulsado por éxitos anteriores como Arcane o la película Spider-Man: Un nuevo universo.

Stranger Things no termina: los planes de Netflix

Algo quedó atrapado en el 85… y está a punto de volver. ‘Stranger Things: Relatos del 85’ llega en 2026 🚲 #StrangerThings pic.twitter.com/ah1jpUEAQb — ɐñɐdsƎ xı̣ןɟʇǝN (@NetflixES) November 6, 2025

El fenómeno de Stranger Things no termina, sobre todo teniendo en cuenta que Netflix no va a renunciar de ningún modo a su producto original más celebrado. Aparte de Tales from ’85, existe la idea del desarrollo de otro spin-off de acción real que tendrá nuevos personajes, en una década y ubicación diferentes.

Teniendo en cuenta su impacto generacional, no sería ninguna locura pensar en un regreso futuro de los protagonistas principales. Por ahora, los fans deberán contentarse con esta aproximación animada.