Los creadores de ‘Stranger Things’ abandonan a Netflix para volver a la gran pantalla

Justo en el desenlace del presente 2025, la pequeña pantalla vivirá una de las despedidas seriéfilas más emocionantes en los últimos años. A la altura del capítulo final de Perdidos o del adiós a Juego de Tronos, los creadores de Stranger Things nos brindarán un desenlace a las aventuras sobrenaturales de Once y compañía, después de una década de aventuras entre el pueblo de Hawkins y el terrorífico Mundo del Revés. Pero ese punto de no retorno narrativo representa igualmente la separación de los hermanos Duffer de Netflix, pues el dúo de hermanos cineastas acaba de firmar un acuerdo con Paramount Pictures para rodar varias películas.

A pesar de haberse hecho mundialmente conocidos gracias a la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Matt y Ross Duffer debutaron en el celuloide un año antes, a través de un largometraje titulado Hidden: Terror en Kingsville. Filme de terror protagonizado por Alexander Skarsgård (El hombre del norte) y Andrea Riseborough (To Leslie). Varios años atrás, los creadores de Stranger Things habían dirigido simplemente dos cortometrajes y, desde hace una década, han estado inmersos en la producción ejecutiva y escritura del que a todas luces es el primer fenómeno televisivo de la compañía que Reed Hastings y Marc Randolph fundaron en 1997. Ahora, tras el estreno de la quinta temporada que se dividirá en tres partes, los Duffer cerrarán una etapa gloriosa dentro del streaming, cambiando el formato de las series por el terreno del largometraje y la ambición de poder proyectar su obra en el patio de butacas. Condición que ambos showrunners han deseado en reiteradas ocasiones, pero que sin embargo, la plataforma jamás se lo ha concedido.

Los creadores de ‘Stranger Things’

Si bien Netflix sigue lanzando la mayoría de sus producciones a granel, volcando todos los capítulos de sus novedades seriales de una tacada, desde hace algún tiempo para sus series de gran recorrido se reserva la división de dichas temporadas partiendo las mismas en dos tandas de episodios. El caso más reciente lo tuvimos con la segunda temporada de Miércoles, cuya conclusión no llegará al catálogo de la marca hasta el próximo 3 de septiembre. Circunstancia que ha obtenido un grado más de partición en el inminente estreno de Stranger Things 5. El calendario para su aterrizaje en el abanico de contenidos de «la Gran N roja» es el siguiente:

Volumen 1 (cuatro episodios): 27 de noviembre

(cuatro episodios): 27 de noviembre Volumen 2 (tres episodios): 26 de diciembre

(tres episodios): 26 de diciembre Episodio final: la madrugada del 31 de enero (es decir, el 1 de diciembre de 2026)

Tras ello, los creadores de Stranger Things dirán al menos un adiós momentáneo a la plataforma. Tal y como confirmaba Puck News y segun informaban varios insiders, Paramount habría «atado» el talento de los Duffer para crear fenómenos masivos en una taquilla que hoy más que nunca, está carente de un contenido original de calidad. Así, Matt y Ross intentarán repetir la fórmula aventurera que despertó la nostalgia de aquellos que crecieron en los 80, mientras paralelamente vuelven a captar a la atención de una audiencia joven.

La nueva temporada será un récord total

La expectación por Stranger Things 5 es total y eso es palpable en el repunte de audiencia de la anterior temporada, la cual es la tercera serie de habla inglesa más vista en Netflix. Se espera que desde su estreno en noviembre, el enfrentamiento final de nuestros «goonies» televisivos lidere al instante el Top 10 histórico, desbancando a la primera temporada de Miércoles.